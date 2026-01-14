Por ahora el alerta por tormentas para el jueves no alcanza al sur este de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el jueves que abarca a distintos sectores de Entre Ríos y la región, aunque por el momento no incluye a la zona de Larroque

De acuerdo al reporte oficial, los departamentos Gualeguaychú, Colón, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay no están alcanzados actualmente por la advertencia, aunque se mantiene el seguimiento ante posibles actualizaciones.

La alerta vigente para otras zonas de la provincia advierte sobre tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

En esos sectores bajo alerta, se estiman promedios de precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.

En cuanto al pronóstico para Larroque y la región, las condiciones se mantendrían inestables durante el jueves, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, pero sin que se configuren, al menos hasta ahora, los criterios de alerta meteorológica. Hacia el viernes y el fin de semana se espera una mejora gradual, con descenso de la temperatura y tiempo más estable.

Desde los organismos oficiales recomiendan mantenerse informados a través de los partes actualizados del SMN, ya que la situación puede modificarse con el avance de los sistemas frontales.

