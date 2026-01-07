Pitón, una de las empresas que asume la mejora de la ruta que conecta Entre Ríos con Sana Fe

La empresa local Pitón SA asume la concesión del Puente Rosario-Victoria en una jornada histórica para las rutas del Mercosur.



En el marco del inicio de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones , este miércoles se formalizó el traspaso operativo de los principales corredores viales de la región. La gran novedad para el sur entrerriano es la participación protagónica de la firma gualeya José Eleuterio Pitón SA , que integra la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria del Tramo Conexión .

A partir de hoy, la empresa de Gualeguay, en sociedad con las firmas Obring, Rovial, Edeca y la uruguayense Pietroboni, tiene a su cargo la explotación, mantenimiento y administración de la Ruta Nacional 174 , que comprende el enlace vial Puente Rosario-Victoria .



Un nuevo esquema sin subsidios estatales

El modelo impulsado por el Gobierno Nacional busca eliminar el déficit operativo que arrastraban las rutas nacionales. Según el Ministerio de Economía, los nuevos contratos estipulan que las empresas concesionarias deberán autofinanciarse mediante el cobro de pesos, asumiendo la responsabilidad total de las obras de bacheo, señalización y seguridad vial.

Claves de la nueva gestión en las Rutas 12 y 14

Mientras que la UTE integrada por Pitón SA se enfoca en el puente, el denominado Tramo Oriental (741 kilómetros que incluyen la Autovía Artigas y la Ruta 12) pasó a manos de la empresa Autovía Construcciones y Servicios SA(comercialmente conocida como Autovía del Mercosur ).

Fin del efectivo: Se confirma que desde el 6 de enero el cobro de pesos es 100% electrónico . Los usuarios deben contar con TelePASE para circular.

Tarifas: Los nuevos valores se fijaron en $1.000 para el cruce Rosario-Victoria y $1.900 para las estaciones de la Ruta 12 y 14 (Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas).

Beneficios: Quienes utilicen TelePASE obtendrán un descuento del 50% sobre la tarifa base de otros medios electrónicos (como QR o tarjetas), que podrían alcanzar los $3.700.



Expectativa por las obras de mejora

La incorporación de una empresa con el arraigo y la trayectoria de Pitón SA genera expectativas positivas en el sector productivo de Entre Ríos. Se espera que la proximidad logística de la firma permita una respuesta más rápida ante el deterioro de la calzada en el enlace con Santa Fe, un punto crítico para el transporte de carga hacia los puertos del Gran Rosario.

Durante esta primera quincena de enero se mantendrá un período de adaptación con barreras levantadas en algunos tramos mientras se completa la instalación de los nuevos tótems de pago y sistemas de lectura de patentes.