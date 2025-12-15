En Villaguay FAA realizó la última reunión del Consejo de Delegados

Durante el encuentro se abordaron diversos temas, entre ellos la Reforma Laboral, que fue analizada especialmente por productores citrícolas, quienes expusieron la realidad de una actividad que demanda, en gran medida, mano de obra temporal, especialmente durante el período de zafra.

También se dialogó sobre la situación actual y el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), destacándose la importancia que Federación Agraria Argentina otorga a la continuidad y el fortalecimiento del organismo.

Por su parte, Martiarena, integrante de la mesa directiva de Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), brindó un informe sobre las acciones de control y erradicación de la garrapata que tienen como objetivo evitar su propagación hacia el centro y sur de Entre Ríos, así como a provincias vecinas. Finalmente, Challio detalló el trabajo que viene realizando el Distrito III en el ámbito del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA).