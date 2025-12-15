La siembra de sorgo en Entre Ríos correspondiente al ciclo 2025/26 atraviesa su tramo final, con muy pocas hectáreas aún pendientes de implantación en el territorio provincial. Así lo informaron los colaboradores del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER).
En Villaguay FAA realizó la última reunión del Consejo de Delegados
En la tarde-noche del jueves se realizó en Villaguay la última reunión del año del Consejo de Delegados, presidida por el director del Distrito III, Matías Martiarena; el vicedirector, Luciano Challio; y el secretario gremial, Alfredo Bel, con la participación de federados de distintos puntos de la provincia.PRODUCCION15/12/2025-
Durante el encuentro se abordaron diversos temas, entre ellos la Reforma Laboral, que fue analizada especialmente por productores citrícolas, quienes expusieron la realidad de una actividad que demanda, en gran medida, mano de obra temporal, especialmente durante el período de zafra.
También se dialogó sobre la situación actual y el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), destacándose la importancia que Federación Agraria Argentina otorga a la continuidad y el fortalecimiento del organismo.
Por su parte, Martiarena, integrante de la mesa directiva de Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), brindó un informe sobre las acciones de control y erradicación de la garrapata que tienen como objetivo evitar su propagación hacia el centro y sur de Entre Ríos, así como a provincias vecinas. Finalmente, Challio detalló el trabajo que viene realizando el Distrito III en el ámbito del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA).
Retenciones: Las Bolsas de Cereales y Comercio celebran la reducción permanente
Las Bolsas de Cereales y de Comercio emitieron un comunicado en el que destacan la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una baja permanente en los Derechos de Exportación para los principales complejos agroindustriales. La medida, señalan, representa un paso clave para mejorar la competitividad del sector y aliviar la carga impositiva que enfrentan los productores.
La producción de trigo en Entre Ríos alcanzaría su mayor nivel desde el ciclo 2000/01
La cosecha de trigo en Entre Ríos avanza con firmeza y ya alcanza el 79 % del área implantada, es decir, 576.000 hectáreas de un total de 729.900 hectáreas sembradas en la campaña 2025/26. Así lo informó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) en su reporte semanal.
Este jueves por la mañana, la Justicia dispuso la prisión preventiva de dos individuos imputados por el reciente hecho de abigeato ocurrido en la zona de la Escuela Nº 4, en el departamento Colón, donde un productor rural fue víctima de la faena de tres animales bovinos.
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través del Sistema de Información Agrícola (SIBER), publicó un informe en el que analiza cómo incide el costo del flete en los márgenes del productor de maíz en la provincia. La conclusión central es clara: en un cultivo de alto volumen y bajo precio relativo —como el maíz— la distancia al puerto de Rosario puede definir la rentabilidad y, en muchos casos, desalentar la siembra.
La invernada impulsó el mercado y la hacienda subió casi 13% en Entre Ríos durante noviembre
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) difundió su relevamiento mensual de precios de hacienda en pie correspondiente a noviembre, basado en los valores registrados en los remates realizados por las rurales de la provincia. El informe confirma un mes claramente alcista para el mercado ganadero entrerriano, con un incremento promedio del 12,96% respecto de octubre y un fuerte protagonismo de la invernada.
El Espacio de Inclusión de la Municipalidad de Larroque invita a toda la comunidad a participar del fogón familiar “Una que sepamos todos”, en el marco del cierre anual de actividades.
En el marco de la Fiesta Navideña, Banco Entre Ríos lanza una atractiva propuesta para que sus clientes puedan anticipar sus regalos y compras de fin de año con importantes beneficios y facilidades de pago.
El futbolista larroquense Gastón Benedetti volvió a escribir una página destacada en su carrera profesional al consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025 de la Primera División Argentina con Estudiantes de La Plata.
