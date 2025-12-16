Hay 27 radares fijos y móviles homologados en rutas provinciales y nacionales. El de ruta 16 se encuentra en el acceso sur de Gualeguaychú, en inmediaciones del denominado cluster industrial. Conocé los puntos de control y las velocidades permitidas.
Ascenso de temperaturas con inestabilidad previstas para el fin de semana
Luego de jornadas con condiciones más estables, el tiempo comenzará a cambiar a partir de los próximos días. Según el pronóstico meteorológico, desde este martes y hasta el viernes inclusive se registrará un ascenso sostenido de las temperaturas, impulsado por la rotación del viento al sector norte.REGION16/12/2025-
Este cambio en la circulación permitirá el ingreso de aire más cálido y húmedo, generando máximas que irán en aumento a lo largo de la semana. En la región, se esperan temperaturas que podrían superar los 30 grados, especialmente entre el miércoles y el viernes, con jornadas mayormente soleadas y ambiente caluroso.
De acuerdo a los modelos de previsión este repunte térmico será de corta duración y no alcanzará a modificar el balance semanal, que continúa mostrando valores promedio levemente por debajo de los niveles normales para la época.
El panorama comenzará a desmejorar hacia el fin de semana, cuando un nuevo sistema frontal frío avanzará desde el sur del país. Este frente provocará el regreso de la inestabilidad, con probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad en la región Pampeana y el Litoral.
Para Entre Ríos se prevén tormentas entre el sábado y el domingo, algunas de las cuales podrían ser localmente intensas y con acumulados de lluvia significativos, acompañadas por ráfagas de viento y actividad eléctrica.
La semana en Larroque estará marcada por una notable variación en las condiciones climáticas, con un inicio nublado y algo inestable a un fin de semana caluroso y con algo de lluvia.
Central Larroque definirá esta noche, a las 20:30 hs, el campeonato cuando visite a Deportivo Urdinarrain en el estadio Teodoro Treise, en el partido de vuelta de la final.
El SMN emitió alerta amarilla por calor para el noroeste entrerriano y Larroque vivirá hoy el día de más calor
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por temperaturas extremas, con laa advertencia que señala posibles efectos leves a moderados en la salud. Aunque no se trata del nivel más alto, el organismo recuerda que el calor puede volverse riesgoso para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo que se recomienda tomar precauciones.
La Biblioteca Popular J. J. Urquiza se convirtió en el escenario de un importante evento: un curso gratuito de Manipulación de Alimentos, dirigido a los vecinos y vecinas de Irazusta. Esta capacitación de 4 horas tenía como objetivo principal promover la incorporación de buenas prácticas de higiene y manipulación segura en el manejo de alimentos.
Alerta por tormentas en el oeste provincial: se prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para buena parte del Litoral, ante la llegada de un sistema convectivo que podría dejar fenómenos de intensidad durante el fin de semana.
El futbolista larroquense Gastón Benedetti volvió a escribir una página destacada en su carrera profesional al consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025 de la Primera División Argentina con Estudiantes de La Plata.
En la tarde-noche del jueves se realizó en Villaguay la última reunión del año del Consejo de Delegados, presidida por el director del Distrito III, Matías Martiarena; el vicedirector, Luciano Challio; y el secretario gremial, Alfredo Bel, con la participación de federados de distintos puntos de la provincia.
La siembra de sorgo en Entre Ríos correspondiente al ciclo 2025/26 atraviesa su tramo final, con muy pocas hectáreas aún pendientes de implantación en el territorio provincial. Así lo informaron los colaboradores del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER).
Se presenta el libro “Cuentos Para el Siglo” en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi
La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Larroque anunció la presentación de una obra en la que autores larroquenses homenajean a María Esther de Miguel en el centenario de su nacimiento.