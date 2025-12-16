Ascenso de temperaturas con inestabilidad previstas para el fin de semana

Luego de jornadas con condiciones más estables, el tiempo comenzará a cambiar a partir de los próximos días. Según el pronóstico meteorológico, desde este martes y hasta el viernes inclusive se registrará un ascenso sostenido de las temperaturas, impulsado por la rotación del viento al sector norte.

Este cambio en la circulación permitirá el ingreso de aire más cálido y húmedo, generando máximas que irán en aumento a lo largo de la semana. En la región, se esperan temperaturas que podrían superar los 30 grados, especialmente entre el miércoles y el viernes, con jornadas mayormente soleadas y ambiente caluroso.

De acuerdo a los modelos de previsión este repunte térmico será de corta duración y no alcanzará a modificar el balance semanal, que continúa mostrando valores promedio levemente por debajo de los niveles normales para la época.

El panorama comenzará a desmejorar hacia el fin de semana, cuando un nuevo sistema frontal frío avanzará desde el sur del país. Este frente provocará el regreso de la inestabilidad, con probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad en la región Pampeana y el Litoral.

Para Entre Ríos se prevén tormentas entre el sábado y el domingo, algunas de las cuales podrían ser localmente intensas y con acumulados de lluvia significativos, acompañadas por ráfagas de viento y actividad eléctrica.

