Recuerdan la vigencia de la ordenanza que regula la pirotecnia

Anoche, la Biblioteca Popular "Juan B. Alberdi" fue el escenario de la conmovedora presentación del libro "Cuentos para el siglo", una obra de autores locales, que busca rendir homenaje a la prolífica escritora y querida figura local, María Esther de Miguel, en el marco del centenario de su nacimiento.
Con el objetivo de garantizar celebraciones inclusivas y seguras, la Municipalidad de Larroque emitió un recordatorio oficial sobre la Ordenanza Municipal N.º 027/2020, la cual establece pautas estrictas sobre el uso de pirotecnia en el ejido urbano.LOCALES22/12/2025-
Desde el municipio destacaron que esta normativa busca prevenir accidentes físicos, como quemaduras o lesiones oculares, y pone el foco en la salud integral de los ciudadanos y el cuidado del ambiente.
Los ruidos de alto impacto son especialmente perjudiciales para personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) ya que los estruendos pueden generar crisis de ansiedad y desorganización sensorial. Los bebés y adultos mayores presentan mayor sensibilidad auditiva y los animales pueden sufrir cuadros de estrés severo, desorientación y riesgos cardíacos.
La campaña, bajo el lema #PirotecniaCERO, invita a los vecinos a reemplazar los fuegos artificiales sonoros. "Entre todos, cuidamos a quienes más lo necesitan. Invitamos a la comunidad a elegir alternativas de celebración más seguras, responsables y respetuosas", señalaron desde el Ejecutivo Municipal.
Durante la mañana de este martes 16 de diciembre se puso en marcha la Colonia Municipal de Verano en el Polideportivo Municipal de Larroque, con una importante participación de chicos y el acompañamiento de sus familias.
El acto contó con la participación de vecinos, autoridades y artistas locales, y dio la apertura oficial a un espacio destinado a la recepción transitoria de residuos especiales y materiales reciclables. El hecho marca un avance significativo dentro del plan municipal de gestión de residuos sólidos urbanos.
Hay 27 radares fijos y móviles homologados en rutas provinciales y nacionales. El de ruta 16 se encuentra en el acceso sur de Gualeguaychú, en inmediaciones del denominado cluster industrial. Conocé los puntos de control y las velocidades permitidas.
Se confirmó que el lateral izquierdo Gastón Benedetti seguirá ligado al Club Estudiantes de La Plata. El larroquense selló su renovación de contrato hasta diciembre de 2027, consolidándose como un referente del club que lo vio crecer futbolísticamente.
La campaña triguera 2025/26 en la provincia de Entre Ríos ha llegado a su fin, consolidando números excepcionales que superan ampliamente las métricas de años anteriores. Según el último informe del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la provincia logró una producción total estimada en 3.068.580 toneladas.
El arquero surgido en Central Larroque fue pieza fundamental en la clasificación del Deportivo Cuenca a la Copa Sudamericana. Tras una temporada brillante, el "Pulpo" buscará en marzo el pase definitivo a la fase de grupos del torneo internacional, aunque eso dependerá de la renovación del contrato que finalizó con el último partido.