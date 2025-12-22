Recuerdan la vigencia de la ordenanza que regula la pirotecnia

Con el objetivo de garantizar celebraciones inclusivas y seguras, la Municipalidad de Larroque emitió un recordatorio oficial sobre la Ordenanza Municipal N.º 027/2020, la cual establece pautas estrictas sobre el uso de pirotecnia en el ejido urbano.

22/12/2025
Desde el municipio destacaron que esta normativa busca prevenir accidentes físicos, como quemaduras o lesiones oculares, y pone el foco en la salud integral de los ciudadanos y el cuidado del ambiente.

Los ruidos de alto impacto son especialmente perjudiciales para personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) ya que los estruendos pueden generar crisis de ansiedad y desorganización sensorial. Los bebés y adultos mayores presentan mayor sensibilidad auditiva y los animales pueden sufrir cuadros de estrés severo, desorientación y riesgos cardíacos.

Un llamado a la responsabilidad
La campaña, bajo el lema #PirotecniaCERO, invita a los vecinos a reemplazar los fuegos artificiales sonoros. "Entre todos, cuidamos a quienes más lo necesitan. Invitamos a la comunidad a elegir alternativas de celebración más seguras, responsables y respetuosas", señalaron desde el Ejecutivo Municipal.

