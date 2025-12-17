Se presentó el libro "Cuentos para el siglo" en homenaje a María Esther de Miguel

Anoche, la Biblioteca Popular "Juan B. Alberdi" fue el escenario de la conmovedora presentación del libro "Cuentos para el siglo", una obra de autores locales, que busca rendir homenaje a la prolífica escritora y querida figura local, María Esther de Miguel, en el marco del centenario de su nacimiento.

LOCALES17/12/2025--
WhatsApp Image 2025-12-17 at 09.14.44 (1)

El evento, que reunió a vecinos, amigos y familiares de los autores, estuvo lleno de emoción y reconocimiento hacia la trayectoria de María Esther, quien se definía a sí misma como la mayor “cuentera”. Nacida en Larroque, su legado literario incluye una amplia variedad de cuentos y novelas históricas que han dejado una huella imborrable en la literatura nacional. No solo fue una escritora, también fue una activa participante en la vida cultural del pueblo, contribuyendo a su Biblioteca y dejando un invaluable legado con su biblioteca personal.


WhatsApp Image 2025-12-17 at 08.53

La veintena de copoblanos que participó de la edición, varios de ellos nóveles en estas cuestiones, se impregnaron de la nutritiva savia literaria de la célebre vecina, dando cuenta de lo vivo que está el género en la ciudad, en medio de un mundo que cada vez tiene menos tiempo de leer cosas que no sean breves o en papel, esto, sin desmerecer la importancia de las plataformas digitales que también difunden la literatura. 

En el marco de la celebración, la comisión organizadora destacó el espléndido trabajo comunitario que permitió la recopilación de cuentos de vecinos larroquenses, quienes respondieron con entusiasmo a la convocatoria lanzada por la biblioteca. Un total de 20 relatos, originales e inéditos, forman parte de esta obra colectiva, que refleja la creatividad local y el compromiso con la promoción de la escritura y la lectura.

El libro, cuenta con una ilustración de tapa a cargo de Manuel Londra y está disponible al público por un valor de $12.000. Durante la presentación, se enfatizó la desinteresada participación de los autores, quienes encontraron en este proyecto una forma de presentar su admiración a María Esther y de contribuir al enriquecimiento cultural de Larroque.


WhatsApp Image 2025-12-17 at 08.50


La presentación estuvo marcada por lecturas selectas de los cuentos incluidos, reflexiones sobre la influencia de María Esther en la literatura contemporánea y la importancia de preservar su legado. "Estamos muy contentos con la participación, el libro y la presentación de anoche", expresaron los organizadores, quienes se sienten motivados a seguir impulsando el amor por la escritura en las futuras generaciones.

El evento celebró la vida y obra de María Esther de Miguel y unió a la comunidad en un esfuerzo conjunto para revitalizar la cultura y el arte de contar historias en Larroque. Con "Cuentos para el siglo", se inicia un nuevo capítulo en la historia literaria del pueblo, una ofrenda de admiración hacia una de sus más queridas hijas.


Autores de "CUENTOS PARA EL SIGLO"
Haydée Díaz
María Teresa Ríos
Malena Fiorotto
Sergio Fiorotto
Dina Elsa Chesini
Eduardo Alem
Bruno Valiente
Georgina Van de Linde
Patricia Ricalde
Analía V. Duarte
Sofía Benedetti
Karen Sellanes
Nora Duarte
Emerice Lonardi
Facundo Paredes
Jairo Fiorotto
Luis Valiente
Mateo De Luca
Norberto Fiorotto
Virgilio Fiorotto

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
Sin_título-23R1C1 (2)

Juana Sack: el arte que la llamó desde los 3 años

-
LOCALES10/12/2025

Hay niñas que juegan. Y hay niñas que bailan como si el mundo se ordenara con cada movimiento. Juana Sack, 11 años, de Larroque, pertenece a la segunda especie. Escribe Franco Lizarzuay. (Colaborá con este periodista independiente al alias: Fran.lizar.per)

berardo21

Lo más visto
Sin_título-2R1C1 (28)

Ascenso de temperaturas con inestabilidad previstas para el fin de semana

-
REGION16/12/2025

Luego de jornadas con condiciones más estables, el tiempo comenzará a cambiar a partir de los próximos días. Según el pronóstico meteorológico, desde este martes y hasta el viernes inclusive se registrará un ascenso sostenido de las temperaturas, impulsado por la rotación del viento al sector norte.

690x690

kioscolaplaza