Durante la mañana de este martes 16 de diciembre se puso en marcha la Colonia Municipal de Verano en el Polideportivo Municipal de Larroque, con una importante participación de chicos y el acompañamiento de sus familias.
Se presentó el libro "Cuentos para el siglo" en homenaje a María Esther de Miguel
Anoche, la Biblioteca Popular "Juan B. Alberdi" fue el escenario de la conmovedora presentación del libro "Cuentos para el siglo", una obra de autores locales, que busca rendir homenaje a la prolífica escritora y querida figura local, María Esther de Miguel, en el marco del centenario de su nacimiento.LOCALES17/12/2025-
El evento, que reunió a vecinos, amigos y familiares de los autores, estuvo lleno de emoción y reconocimiento hacia la trayectoria de María Esther, quien se definía a sí misma como la mayor “cuentera”. Nacida en Larroque, su legado literario incluye una amplia variedad de cuentos y novelas históricas que han dejado una huella imborrable en la literatura nacional. No solo fue una escritora, también fue una activa participante en la vida cultural del pueblo, contribuyendo a su Biblioteca y dejando un invaluable legado con su biblioteca personal.
La veintena de copoblanos que participó de la edición, varios de ellos nóveles en estas cuestiones, se impregnaron de la nutritiva savia literaria de la célebre vecina, dando cuenta de lo vivo que está el género en la ciudad, en medio de un mundo que cada vez tiene menos tiempo de leer cosas que no sean breves o en papel, esto, sin desmerecer la importancia de las plataformas digitales que también difunden la literatura.
En el marco de la celebración, la comisión organizadora destacó el espléndido trabajo comunitario que permitió la recopilación de cuentos de vecinos larroquenses, quienes respondieron con entusiasmo a la convocatoria lanzada por la biblioteca. Un total de 20 relatos, originales e inéditos, forman parte de esta obra colectiva, que refleja la creatividad local y el compromiso con la promoción de la escritura y la lectura.
El libro, cuenta con una ilustración de tapa a cargo de Manuel Londra y está disponible al público por un valor de $12.000. Durante la presentación, se enfatizó la desinteresada participación de los autores, quienes encontraron en este proyecto una forma de presentar su admiración a María Esther y de contribuir al enriquecimiento cultural de Larroque.
La presentación estuvo marcada por lecturas selectas de los cuentos incluidos, reflexiones sobre la influencia de María Esther en la literatura contemporánea y la importancia de preservar su legado. "Estamos muy contentos con la participación, el libro y la presentación de anoche", expresaron los organizadores, quienes se sienten motivados a seguir impulsando el amor por la escritura en las futuras generaciones.
El evento celebró la vida y obra de María Esther de Miguel y unió a la comunidad en un esfuerzo conjunto para revitalizar la cultura y el arte de contar historias en Larroque. Con "Cuentos para el siglo", se inicia un nuevo capítulo en la historia literaria del pueblo, una ofrenda de admiración hacia una de sus más queridas hijas.
Autores de "CUENTOS PARA EL SIGLO"
Haydée Díaz
María Teresa Ríos
Malena Fiorotto
Sergio Fiorotto
Dina Elsa Chesini
Eduardo Alem
Bruno Valiente
Georgina Van de Linde
Patricia Ricalde
Analía V. Duarte
Sofía Benedetti
Karen Sellanes
Nora Duarte
Emerice Lonardi
Facundo Paredes
Jairo Fiorotto
Luis Valiente
Mateo De Luca
Norberto Fiorotto
Virgilio Fiorotto
Se presenta el libro “Cuentos Para el Siglo” en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi
La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Larroque anunció la presentación de una obra en la que autores larroquenses homenajean a María Esther de Miguel en el centenario de su nacimiento.
El Espacio de Inclusión de la Municipalidad de Larroque invita a toda la comunidad a participar del fogón familiar “Una que sepamos todos”, en el marco del cierre anual de actividades.
Hay niñas que juegan. Y hay niñas que bailan como si el mundo se ordenara con cada movimiento. Juana Sack, 11 años, de Larroque, pertenece a la segunda especie. Escribe Franco Lizarzuay. (Colaborá con este periodista independiente al alias: Fran.lizar.per)
Se inauguró la Estación de Transferencia de Residuos Especiales, un nuevo paso en la gestión ambiental
El acto contó con la participación de vecinos, autoridades y artistas locales, y dio la apertura oficial a un espacio destinado a la recepción transitoria de residuos especiales y materiales reciclables. El hecho marca un avance significativo dentro del plan municipal de gestión de residuos sólidos urbanos.
Martín Fierro de la Danza: emoción y reconocimiento para el instituto de María José Lonardi
El domingo 7 de diciembre, en el Golden Center de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Danza, una gala histórica organizada por APTRA y dedicada por completo al arte coreográfico. Cinco alumnas de Larroque estuvieron ternadas.
Luego de jornadas con condiciones más estables, el tiempo comenzará a cambiar a partir de los próximos días. Según el pronóstico meteorológico, desde este martes y hasta el viernes inclusive se registrará un ascenso sostenido de las temperaturas, impulsado por la rotación del viento al sector norte.
Se presenta el libro “Cuentos Para el Siglo” en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi
La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Larroque anunció la presentación de una obra en la que autores larroquenses homenajean a María Esther de Miguel en el centenario de su nacimiento.
Hay 27 radares fijos y móviles homologados en rutas provinciales y nacionales. El de ruta 16 se encuentra en el acceso sur de Gualeguaychú, en inmediaciones del denominado cluster industrial. Conocé los puntos de control y las velocidades permitidas.
Durante la mañana de este martes 16 de diciembre se puso en marcha la Colonia Municipal de Verano en el Polideportivo Municipal de Larroque, con una importante participación de chicos y el acompañamiento de sus familias.
Anoche, la Biblioteca Popular "Juan B. Alberdi" fue el escenario de la conmovedora presentación del libro "Cuentos para el siglo", una obra de autores locales, que busca rendir homenaje a la prolífica escritora y querida figura local, María Esther de Miguel, en el marco del centenario de su nacimiento.