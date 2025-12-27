El gobierno provincial informa el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de diciembre de 2025 para las y los trabajadores activos y pasivos de la administración pública.
Cesó el alerta por tormentas en el sur de la provincia y el calor seguirá pegando
Por ahora sólo pronostican nubosidad en aumento entre la noche del sábado y la mañana del domingo, y aumento de temperatura hasta el 31 de diciembre. En el mediano plazo no hay posibilidades de lluvia.PROVINCIALES27/12/2025-
El Servicio Meteorológico Nacional eliminó las previsiones de tormentas fuertes para el sur de la provincia, las mantuvo para el norte, lo mismo que la ola de calor con tempertaruras máximas que superarán los 35 grados entre hoy y el último día del año, con una leve ondulación para este domingo donde anticipó valores de hasta 32 grados para Larroque.
Por ahora la lluvia no volverá a nuestra región, alque que no es urgente pero que lo será en la medida que el calor vaya causando sus efectos en los cultivos de verano, que recibieron algunos aportes de humedad durante las lluvias dispersas de esta semana.
El pico de calor previsto para el 31 de diciembre y el posterior descenso (leve) para el 1 de enero, podría venir por el cruce de un frente frío, aunque no se informó si eso vendía junto a inestabilidad.
La situación de las reservas de humedad en Entre Ríos fue presentada en un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos que señala un marcado contraste en el balance hídrico de diciembre. En el norte de Entre Ríos, especialmente en Federación y Feliciano, las lluvias fueron excesivas, con registros que superan los 250 mm y en algunos puntos los 300 mm mensuales, aunque las condiciones comienzan a mejorar levemente.
Hacia el sur y sudeste provincial la situación es opuesta: salvo algunas lluvias puntuales que mejoran el escenario, en Gualeguay y Gualeguaychú apenas se alcanzan los 40 mm en lo que va del mes, integrando una franja deficitaria que se extiende al noreste de Buenos Aires. En la zona central, desde Tala a Paraná, las precipitaciones resultaron algo más favorables y permiten sostener los cultivos en floración, con una mejora hacia Victoria.
En el marco de la Fiesta Navideña, Banco Entre Ríos lanza una atractiva propuesta para que sus clientes puedan anticipar sus regalos y compras de fin de año con importantes beneficios y facilidades de pago.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informa que, mediante la Resolución Nº 513/25, se dispuso prorrogar por 30 días la vigencia del Plan Especial de Facilidades de Pago 2025, una herramienta diseñada para acompañar y aliviar a los contribuyentes en el proceso de regularización de sus obligaciones tributarias.
El lunes comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el lunes 1 de diciembre.
Banco Entre Ríos presentó una campaña con beneficios exclusivos para jubilados y pensionados
El Banco Entre Ríos lanzó un paquete de promociones y cuotas sin interés destinado a jubilados y pensionados nacionales que cobren —o decidan comenzar a cobrar— sus haberes en la entidad. La propuesta incluye descuentos en rubros esenciales y opciones de financiación en comercios de la provincia, con el objetivo de acompañar la economía cotidiana del sector.
La provincia incorporó nuevas cámaras lectoras de patentes para reforzar la seguridad
El gobierno provincial recibió en comodato 18 cámaras de alta tecnología del Ministerio de Seguridad de la Nación, las cuales serán instaladas en la totalidad de los puestos camineros de la Policía de Entre Ríos.
Tras la tormenta de Navidad y los más de 60 mm caídos en las primeras horas del 25 de diciembre, es probable que este fin de semana se produzca otro chaparrón que podría llegar acompañado de viento y granizo. Para los últimos días del año se esperan máximas cercanas a los 38 grados.
La infaltable agrupación de musiqueros larroquenses vuelve a recorrer la ciudad para celebrar sus 25 años de historia, con dos presentaciones especiales que se desarrollarán este sábado 28 y el martes 30 de diciembre y que estarán marcadas por la emoción y el recuerdo.
Publican aviso de corto plazo por tormentas fuertes y ráfagas en el sur entrerriano
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas que afectará a diversas localidades de la provincia de Entre Ríos durante la tarde de este sábado.
Pepo Noel comenzó el recorrido hacia sus cuatro décadas distribuyendo semillas de inocencia
El 24 de diciembre cumplió con el ritual número 39 de la previa de Navidad, recreando el hermoso momento que todos esperamos, una herencia emocional que atraviesa generaciones, desde los gurises de ayer hasta los de hoy.