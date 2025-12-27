Cesó el alerta por tormentas en el sur de la provincia y el calor seguirá pegando

El Servicio Meteorológico Nacional eliminó las previsiones de tormentas fuertes para el sur de la provincia, las mantuvo para el norte, lo mismo que la ola de calor con tempertaruras máximas que superarán los 35 grados entre hoy y el último día del año, con una leve ondulación para este domingo donde anticipó valores de hasta 32 grados para Larroque.



Por ahora la lluvia no volverá a nuestra región, alque que no es urgente pero que lo será en la medida que el calor vaya causando sus efectos en los cultivos de verano, que recibieron algunos aportes de humedad durante las lluvias dispersas de esta semana.

El pico de calor previsto para el 31 de diciembre y el posterior descenso (leve) para el 1 de enero, podría venir por el cruce de un frente frío, aunque no se informó si eso vendía junto a inestabilidad.









La situación de las reservas de humedad en Entre Ríos fue presentada en un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos que señala un marcado contraste en el balance hídrico de diciembre. En el norte de Entre Ríos, especialmente en Federación y Feliciano, las lluvias fueron excesivas, con registros que superan los 250 mm y en algunos puntos los 300 mm mensuales, aunque las condiciones comienzan a mejorar levemente.

Hacia el sur y sudeste provincial la situación es opuesta: salvo algunas lluvias puntuales que mejoran el escenario, en Gualeguay y Gualeguaychú apenas se alcanzan los 40 mm en lo que va del mes, integrando una franja deficitaria que se extiende al noreste de Buenos Aires. En la zona central, desde Tala a Paraná, las precipitaciones resultaron algo más favorables y permiten sostener los cultivos en floración, con una mejora hacia Victoria.