Entre Ríos busca su lugar en el mundo: seis pueblos compiten por el sello Best Tourism Villages 2026





Las aspirantes para la edición 2026 son Gobernador Maciá, Comuna La Picada, Pueblo General Belgrano, Gobernador Galarza, Villa Urquiza y Ubajay. Todas estas comunidades ya participan de las mesas de trabajo técnico junto al Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos para cumplir con los rigurosos requisitos de la convocatoria global.

Un estándar de excelencia rural

El programa no es solo una mención honorífica, sino una validación de la gestión local en territorios de menos de 15.000 habitantes. Para participar, los municipios deben demostrar un compromiso real con la preservación de su identidad, sus tradiciones y sus recursos naturales. La participación sostenida de la provincia refleja una estrategia clara para posicionar destinos emergentes y promover un desarrollo equilibrado en todo el territorio entrerriano.

Entre Ríos ya sabe lo que es destacar en este escenario internacional. En 2024, Urdinarrain fue el destino que llevó la bandera provincial a la consideración nacional. En 2025, Villa Elisa logró un hito importante al quedar entre los ocho pueblos seleccionados por Argentina para competir en la instancia mundial, tras superar un exigente proceso de evaluación técnica.

Argentina tiene cupo para presentar un máximo de ocho candidatos finales ante la ONU. El 30 de abril es la fecha límite para el cierre de la etapa de evaluación nacional, por lo que en las próximas semanas se profundizará la recopilación de datos y la consolidación de las propuestas de cada municipio. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo descubra la riqueza de la vida rural entrerriana.