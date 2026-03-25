Entre Ríos proyecta 2,19 millones de toneladas de soja en la campaña 2025/26, 36 % menos que la anterior

El verano 2026 presentó mayores exigencias para el cultivo respecto al año anterior, debido a un pulso seco más prolongado que se extendió desde la segunda quincena de enero hasta los primeros diez días de febrero. A esto se suma que el Sector Sur aún no logró revertir su situación deficitaria, registrando precipitaciones por debajo de los valores normales desde diciembre.

Soja de primera

El área cultivada se ubica en torno a las 300.000 hectáreas, representando aproximadamente el 29% del área total. Se proyecta un rendimiento promedio provincial de 2.300 kg/ha, lo que implicaría una caída interanual del 14% (381 kg/ha). No obstante, en comparación con el promedio del último lustro, se observaría un incremento del 8% (164 kg/ha). La producción estimada alcanzaría las 690.000 toneladas.

Soja de segunda

Abarca una superficie cercana a las 750.000 hectáreas, con una participación del 71% del área total. El rendimiento promedio proyectado se sitúa en 2.000 kg/ha, aunque al encontrarse dentro de su período crítico, la ocurrencia de lluvias será determinante para sostener ese valor. Se prevé una caída interanual del 25% (680 kg/ha), aunque respecto al promedio del último quinquenio se evidenciaría un incremento del 10% (189 kg/ha). La producción estimada sería de 1.500.000 toneladas.





Síntesis

Sobre una superficie total estimada de 1.050.000 hectáreas, se proyecta un rendimiento promedio de 2.086 kg/ha y una producción total de 2.190.000 toneladas, con una merma interanual del 36% equivalente a 1.254.725 toneladas menos que la campaña anterior.