Camille Belmont y "15 centímetros" se llevaron los laureles en una noche de gala para el teatro en Larroque

FESTIVAL DE TEATRO LARROQUE 2026 “15 Centímetros” Grupo Olas en el té CABA - Buenos Aires



La gran ganadora de la noche fue Camille Belmont, quien con su obra "15 centímetros" (CABA) logró un "póker" de estatuillas al alzarse con los premios a Mejor Dramaturgia, Mejor Dirección, Mejor Actriz y el máximo galardón a Mejor Obra.



Por otro lado, la delegación de Carlos Casares también tuvo una noche consagratoria. La obra "La maldición de Ira Vamp" conquistó al público y a los especialistas, llevándose el Premio del Público, Mejor Puesta en Escena y el reconocimiento a Pablo Basualdo como Mejor Actor.

El reconocimiento a lo nuestro y la emoción del jurado

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega del Premio Destacado Paoli, surge que este año homenajeó a dos figuras fundamentales de nuestra cultura local: Amelia Agostini y José Felipe Yabrán, reconociendo su trayectoria y compromiso con Larroque. Asimismo, el jurado otorgó una distinción especial a la obra cordobesa "Mamá mía, un espectáculo de humor y cáncer", destacando su valor artístico y humano.





La difícil tarea de evaluar las 13 piezas en competencia estuvo a cargo de un jurado de prestigio integrado por Juan Carlos Lapolla, Liliana Atemian, Mirta Seijo, Andrea Bártoli y nuestra Celia Taffarel, quienes destacaron el crecimiento sostenido de este festival que ya es un orgullo entrerriano.