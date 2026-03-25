Camille Belmont y "15 centímetros" se llevaron los laureles en una noche de gala para el teatro en Larroque
La gran ganadora de la noche fue Camille Belmont, quien con su obra "15 centímetros" (CABA) logró un "póker" de estatuillas al alzarse con los premios a Mejor Dramaturgia, Mejor Dirección, Mejor Actriz y el máximo galardón a Mejor Obra.
Por otro lado, la delegación de Carlos Casares también tuvo una noche consagratoria. La obra "La maldición de Ira Vamp" conquistó al público y a los especialistas, llevándose el Premio del Público, Mejor Puesta en Escena y el reconocimiento a Pablo Basualdo como Mejor Actor.
El reconocimiento a lo nuestro y la emoción del jurado
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega del Premio Destacado Paoli, surge que este año homenajeó a dos figuras fundamentales de nuestra cultura local: Amelia Agostini y José Felipe Yabrán, reconociendo su trayectoria y compromiso con Larroque. Asimismo, el jurado otorgó una distinción especial a la obra cordobesa "Mamá mía, un espectáculo de humor y cáncer", destacando su valor artístico y humano.
La difícil tarea de evaluar las 13 piezas en competencia estuvo a cargo de un jurado de prestigio integrado por Juan Carlos Lapolla, Liliana Atemian, Mirta Seijo, Andrea Bártoli y nuestra Celia Taffarel, quienes destacaron el crecimiento sostenido de este festival que ya es un orgullo entrerriano.
Alerta amarillo por tormentas y ráfagas: se espera una quincena con lluvias abundantes
El verano parece despedirse con un giro drástico en las condiciones atmosféricas que afectará de manera directa a Entre Ríos y toda la zona central del país. Tras un largo período de escasas precipitaciones, la dinámica del aire está cambiando hacia un esquema más propio de los meses fríos debido al avance de centros de baja presión en la altura que facilitarán la formación de tormentas recurrentes durante los próximos quince días.