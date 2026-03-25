Camille Belmont y "15 centímetros" se llevaron los laureles en una noche de gala para el teatro en Larroque

La octava edición del Festival de Teatro de Larroque, creación de Nazareno Molina. cerró con una entrega de premios que quedará en la memoria por el altísimo nivel de las producciones. 
LOCALES25/03/2026--
FESTIVAL DE TEATRO LARROQUE 2026 “15 Centímetros” Grupo Olas en el té CABA- Buenos Aires @15cent (1)
FESTIVAL DE TEATRO LARROQUE 2026  “15 Centímetros”  Grupo Olas en el té CABA -  Buenos Aires


La gran ganadora de la noche fue Camille Belmont, quien con su obra "15 centímetros" (CABA) logró un "póker" de estatuillas al alzarse con los premios a Mejor Dramaturgia, Mejor Dirección, Mejor Actriz y el máximo galardón a Mejor Obra.

Por otro lado, la delegación de Carlos Casares también tuvo una noche consagratoria. La obra "La maldición de Ira Vamp" conquistó al público y a los especialistas, llevándose el Premio del Público, Mejor Puesta en Escena y el reconocimiento a Pablo Basualdo como Mejor Actor.

El reconocimiento a lo nuestro y la emoción del jurado

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega del Premio Destacado Paoli, surge que este año homenajeó a dos figuras fundamentales de nuestra cultura local: Amelia Agostini y José Felipe Yabrán, reconociendo su trayectoria y compromiso con Larroque. Asimismo, el jurado otorgó una distinción especial a la obra cordobesa "Mamá mía, un espectáculo de humor y cáncer", destacando su valor artístico y humano.

651244891_122265537704167571_7316221589023698556_n

La difícil tarea de evaluar las 13 piezas en competencia estuvo a cargo de un jurado de prestigio integrado por Juan Carlos Lapolla, Liliana Atemian, Mirta Seijo, Andrea Bártoli y nuestra Celia Taffarel, quienes destacaron el crecimiento sostenido de este festival que ya es un orgullo entrerriano.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
649280056_1354616150043840_1810225579045766968_n

Última oportunidad para inscribirse en la Diplomatura de PyMES en Larroque

-
LOCALES17/03/2026
La Municipalidad de Larroque, junto a la UTN Facultad Regional Concepción del Uruguay, confirman que el inicio de la cursada será el próximo lunes 30 de marzo. Esta formación universitaria ofrece herramientas fundamentales para el sector productivo local y todavía estás a tiempo de asegurar tu lugar en esta actividad arancelada que cuenta con cupos limitados.
Sin_título-52R1C1

Alerta amarillo por tormentas y ráfagas: se espera una quincena con lluvias abundantes

-
LOCALES16/03/2026

El verano parece despedirse con un giro drástico en las condiciones atmosféricas que afectará de manera directa a Entre Ríos y toda la zona central del país. Tras un largo período de escasas precipitaciones, la dinámica del aire está cambiando hacia un esquema más propio de los meses fríos debido al avance de centros de baja presión en la altura que facilitarán la formación de tormentas recurrentes durante los próximos quince días.

berardo21

Lo más visto

690x690

kioscolaplaza