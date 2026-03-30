Joana Navarrete impuso su jerarquía en el circuito callejero de Larroque

Joana cruza la meta en sus impresionantes 8 k en Larroque.



Navarrete dio una verdadera clase de aerobismo deportivo en el trazado urbano de los 8 kilómetros de Larroque, registrando una marca oficial de 00:29:46. Su desempeño fue tan dominante que aventajó por casi tres minutos a su inmediata perseguidora, Ayelen Saucedo de San José de Feliciano. Este triunfo reafirma su excelente presente y una evolución meteórica: Joana comenzó a correr recién en 2021 y, en apenas cinco años, se ha transformado en una de las atletas de elite más importantes de la provincia.

Chaqueña de nacimiento pero larroquense por elección, la atleta local viene de un hito histórico tras ganar en enero la Maratón Internacional de Reyes en Concordia con un tiempo de 36:38. Su historial incluye además un tercer puesto en la general de la prestigiosa Asics Golden Run en Buenos Aires durante 2025 y victorias internacionales en Uruguay. Su preparación de alto rendimiento, que incluyó entrenamientos de altura en Córdoba, se vio reflejada en la solvencia con la que dominó el asfalto larroquense el pasado sábado.





La foto de la premiación tras su primer puesto en los 10 km de Concordia.

La competencia logró una convocatoria masiva con 195 participantes. En la distancia principal de 8K compitieron 101 hombres y 56 mujeres, mientras que la prueba de 4K sumó 38 corredores. La clasificación reflejó una gran diversidad de edades, con atletas que fueron desde jóvenes menores de 19 años hasta corredores de más de 70, provenientes de ciudades como Gualeguaychú, Gualeguay, Concordia, Urdinarrain y Maciá.

En la rama masculina de los 8K, el triunfo fue para el gualeyo Juan Hipólito Pereyra con un tiempo de 00:25:31, seguido por Ricardo Albornoz y Jorge Raúl Pérez Romani. Por su parte, en la distancia de 4 kilómetros, los más rápidos fueron Brisa Lencina de Concordia y Valentino Caceres de Gualeguaychú.