Se trata de la propuesta académica impulsada por la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en articulación con el Municipio.
Nuevo operativo de ANSES en Larroque: atención presencial el 29 de abril
LOCALES10/04/2026-
La Municipalidad de Larroque confirmó que el próximo miércoles 29 de abril se llevará a cabo una nueva jornada de atención territorial de ANSES en la ciudad. El operativo tendrá lugar en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante en el horario de 08:00 a 12:00.
Durante la mañana de trabajo, los vecinos podrán acercarse para realizar diversos trámites y consultas de seguridad social de manera totalmente gratuita.
Es importante destacar que la modalidad de atención será por estricto orden de llegada y no se requiere la solicitud de un turno previo para ser asistido por los agentes del organismo.
Desde la organización recordaron a la comunidad que es indispensable concurrir con el DNI original para poder iniciar cualquier tipo de gestión o recibir asesoramiento.
Este operativo busca facilitar el acceso a los servicios de la seguridad social a todos los habitantes de la zona, evitando traslados y agilizando la resolución de trámites pendientes.
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Se trata de la propuesta académica impulsada por la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en articulación con el Municipio.