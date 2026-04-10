Nuevo operativo de ANSES en Larroque: atención presencial el 29 de abril



Durante la mañana de trabajo, los vecinos podrán acercarse para realizar diversos trámites y consultas de seguridad social de manera totalmente gratuita.



Es importante destacar que la modalidad de atención será por estricto orden de llegada y no se requiere la solicitud de un turno previo para ser asistido por los agentes del organismo.

Desde la organización recordaron a la comunidad que es indispensable concurrir con el DNI original para poder iniciar cualquier tipo de gestión o recibir asesoramiento.



Este operativo busca facilitar el acceso a los servicios de la seguridad social a todos los habitantes de la zona, evitando traslados y agilizando la resolución de trámites pendientes.