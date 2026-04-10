Nuevo operativo de ANSES en Larroque: atención presencial el 29 de abril

La Municipalidad de Larroque confirmó que el próximo miércoles 29 de abril se llevará a cabo una nueva jornada de atención territorial de ANSES en la ciudad. El operativo tendrá lugar en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante en el horario de 08:00 a 12:00.
LOCALES10/04/2026--
anses


Durante la mañana de trabajo, los vecinos podrán acercarse para realizar diversos trámites y consultas de seguridad social de manera totalmente gratuita.

Es importante destacar que la modalidad de atención será por estricto orden de llegada y no se requiere la solicitud de un turno previo para ser asistido por los agentes del organismo.

Desde la organización recordaron a la comunidad que es indispensable concurrir con el DNI original para poder iniciar cualquier tipo de gestión o recibir asesoramiento.

Este operativo busca facilitar el acceso a los servicios de la seguridad social a todos los habitantes de la zona, evitando traslados y agilizando la resolución de trámites pendientes.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
Sin_título-10R1C1 (5)

Agradecimiento de los familiares de "Chiquita" Gette

-
LOCALES06/04/2026
Unas sentidas palabras de las personas cercanas a Elsa Beatriz Gette de Romani, pone en valor la silenciosa y humana tarea del personal de salud de nuestra ciudad. Compartimos la publicación con que Roberto Romani despidió a su mamá.
660419212_122240611394150176_3389214374436715279_n

Joana Navarrete impuso su jerarquía en el circuito callejero de Larroque

-
LOCALES30/03/2026
Las calles de la ciudad fueron el escenario de una destacada jornada de atletismo con la disputa de la carrera de 4K y 8K que tuvo como epicentro el Polideportivo Municipal. La atleta local Joana Navarrete se llevó todas las miradas al consagrarse como la ganadora indiscutida de la clasificación general femenina.

berardo21

Lo más visto
661335343_17994520505937533_9098200623601766029_n

Central y Sportivo debutaron con empates e idéntico resultado

-
REGION07/04/2026
El fútbol oficial de la Liga Departamental volvió a rodar este fin de semana y los equipos de Larroque iniciaron sus respectivos caminos con repartos de puntos. Tanto el "Rojo" en la máxima categoría como el conjunto de la "V azulada" en el ascenso, sumaron un punto.

690x690

kioscolaplaza