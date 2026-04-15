Central Larroque le dio un salto de calidad al pádel: inauguró una cancha de blindex

El pasado domingo 12 de abril fue un domingo diferente y ciertamente histórico para el deporte de nuestra ciudad y para la institución roja. En un ambiente de celebración, se llevó a cabo la inauguración oficial de la nueva cancha de pádel de blindex, una mejora clave en la infraestructura que posiciona a la institución en un nuevo estándar competitivo.
Para el estreno de la superficie, se organizó un Torneo de Suma 11 que atrajo a una buena cantidad de espectadores. En lo deportivo, los grandes protagonistas fueron Nicolás Alem y Manuel Gómez, quienes se consagraron campeones en esta jornada inolvidable.
Sin embargo, más allá del resultado, el foco estuvo puesto en el esfuerzo colectivo. Desde la comisión y los allegados al proyecto, compartieron un sentido mensaje de gratitud para cerrar esta etapa:
Queremos agradecer especialmente a todas las personas que colaboraron para hacer posible la compra de los blindex:• Hugo “Coco” Neme• Tomás Benedetti• Exequiel Tomassi• Francisco Benedetti• Juan Augusto Ronconi• Matías Andreatta• Gabriel Romani• Paul Taffarel• Ramiro De Zan• Eduardo “Gordo” De Zan• Tierra Greda• Materiales De Zan
También agradecemos a quienes trabajaron en la puesta a punto de la cancha: Iván Castro, Milva Castro, Daiana Zapata y Martín Molina.
A Lubricentro Larroque, Nicolás y Fernando Fraccaroli, por su colaboración.
Un reconocimiento especial a Joaquín Tornatore, quien llevó adelante el proyecto de la cancha, y sobre todo a Eduardo “Puchero” Urcola, impulsor de este sueño: quien confió en esta obra, empujó siempre hacia adelante y dedicó, junto a sus empleados, incontables horas de trabajo para hacerla realidad.
Con esta nueva infraestructura, el pádel local asegura un espacio de primer nivel para sus jugadores, demostrando que con gestión y el apoyo de la comunidad, los proyectos se transforman en realidades.