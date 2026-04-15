Central Larroque le dio un salto de calidad al pádel: inauguró una cancha de blindex

La institución presentó sus nuevas instalaciones con un torneo que reunió a decenas de apasionados del deporte. "Un logro más, un sueño cumplido", expresaron desde el club.
LOCALES15/04/2026--
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El pasado domingo 12 de abril fue un domingo diferente y ciertamente histórico para el deporte de nuestra ciudad y para la institución roja. En un ambiente de celebración, se llevó a cabo la inauguración oficial de la nueva cancha de pádel de blindex, una mejora clave en la infraestructura que posiciona a la institución en un nuevo estándar competitivo.

Para el estreno de la superficie, se organizó un Torneo de Suma 11 que atrajo a una buena cantidad de espectadores. En lo deportivo, los grandes protagonistas fueron Nicolás Alem y Manuel Gómez, quienes se consagraron campeones en esta jornada inolvidable.

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Sin embargo, más allá del resultado, el foco estuvo puesto en el esfuerzo colectivo. Desde la comisión y los allegados al proyecto, compartieron un sentido mensaje de gratitud para cerrar esta etapa:

Queremos agradecer especialmente a todas las personas que colaboraron para hacer posible la compra de los blindex:
• Hugo “Coco” Neme
• Tomás Benedetti
• Exequiel Tomassi
• Francisco Benedetti
• Juan Augusto Ronconi
• Matías Andreatta
• Gabriel Romani
• Paul Taffarel
• Ramiro De Zan
• Eduardo “Gordo” De Zan
• Tierra Greda
• Materiales De Zan

También agradecemos a quienes trabajaron en la puesta a punto de la cancha: Iván Castro, Milva Castro, Daiana Zapata y Martín Molina.

A Lubricentro Larroque, Nicolás y Fernando Fraccaroli, por su colaboración.
Un reconocimiento especial a Joaquín Tornatore, quien llevó adelante el proyecto de la cancha, y sobre todo a Eduardo “Puchero” Urcola, impulsor de este sueño: quien confió en esta obra, empujó siempre hacia adelante y dedicó, junto a sus empleados, incontables horas de trabajo para hacerla realidad.

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Con esta nueva infraestructura, el pádel local asegura un espacio de primer nivel para sus jugadores, demostrando que con gestión y el apoyo de la comunidad, los proyectos se transforman en realidades.

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