Clima: de una semana con ciclogénesis a otra que empieza con inestabilidad y frío



En nuestra ciudad, los registros oficiales confirmaron unos 40 mm de agua caídos, lo que relaciona con la vigencia del fenómeno de ciclogénesis que afectó a la provincia y que continuará generando condiciones de inestabilidad durante las próximas horas.



Aunque para el fin de semana se espera una mejora temporaria con tardes agradables y máximas que podrían alcanzar los 26°C, la calma no será definitiva. El análisis del pronóstico extendido advierte sobre un segundo pulso de inestabilidad que llegará el próximo lunes 20 y martes 21.



Si bien las probabilidades de lluvias importantes son bajas en cuanto a milimetraje, la persistencia de la nubosidad mantendrá la humedad en niveles altos, retrasando el secado de los caminos rurales de la zona.

La verdadera novedad climática llegará finalmente hacia la mitad de la semana que viene, con el anticipo de los primeros fríos serios del año. Según las previsiones, se aguarda que luego de la alta nubosidad, el frente frío que la provocará dominará el escenario con temperaturas que perforarían los 10 grados