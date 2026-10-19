El régimen de inversiones provincial ya moviliza 266 millones de dólares y proyecta casi 3.000 empleos





El Gobierno de Entre Ríos impulsa el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), un programa gestionado por el Ministerio de Desarrollo Económico que encabeza Guillermo Bernaudo, a través de la Secretaría de Industria a cargo de Catriel Tonutti. La iniciativa cuenta con 180 proyectos elegibles que contemplan una inversión comprometida de US$ 266,75 millones y la proyección de 2.930 puestos de trabajo directos.

Sobre la marcha del programa, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la necesidad de acompañar al sector privado desde el Estado: "El Estado tiene que ser un facilitador de todo este proceso y estas decisiones de inversión", afirmó el mandatario provincial.

Dentro del universo de iniciativas, el 77 % corresponde a la ampliación de plantas existentes, mientras que el 23 % restante pertenece a nuevos emprendimientos. La industria lidera la nómina con el 58,3 % de las propuestas, seguida por el turismo (9,2 %), la avicultura y el transporte (7,4 % cada uno) y la fibra óptica (5,5 %), sumado a proyectos de salud, logística, economía circular y la actividad láctea.







Entre las empresas adheridas figura la firma Nogopaint, radicada en Seguí, que destinará más de 255 millones de pesos a la incorporación de infraestructura y tecnología. Diego Pietroboni, directivo de la firma, valoró el acompañamiento para "trasladar beneficios a la producción e impulsar los objetivos de expansión", en tanto su hermano Carlos destacó el desarrollo del producto Nogo Caucho, elaborado con material reciclado, precisando que "cada balde de 20 litros contiene el equivalente aproximado a dos cubiertas recicladas".

En una escala mayor, el Grupo Motta desarrolla el proyecto Calisa 2 en General Racedo, con un desembolso de US$ 45 millones orientados a incrementar la capacidad productiva de la cadena avícola y abastecer al mercado internacional.

El esquema normativo del RINI contempla exenciones de hasta el 100 % en impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos, además de reintegros en materia energética, acceso a garantías a través del Fogaer y la exclusión de regímenes de retención. Estos beneficios se extienden por un plazo de 15 años, con opción a prórroga por cinco años más, para brindar previsibilidad a los proyectos a largo plazo.