La Mesa de Enlace denunció desprotección rural y cuestionó la accionar de la Justicia





El episodio sucedió el mismo día en que los dirigentes mantenían una reunión con las máximas autoridades policiales para coordinar acciones contra la inseguridad en el campo.



En el procedimiento, las Brigadas de Prevención de Delitos Rurales interceptaron a cinco personas —cuatro de las cuales quedaron detenidas y una logró fugarse— transportando cortes cárnicos de una faena reciente y elementos de corte. A pesar de los elementos hallados, desde la Fiscalía rechazaron las medidas solicitadas por la fuerza policial para dar con el prófugo.

Además, el hecho fue tipificado como "resistencia a la autoridad", lo que abre la puerta a que los aprehendidos recuperen la libertad en pocas horas. Frente a este escenario, los dirigentes del campo repudiaron la actitud del sistema judicial. Según señalaron, este tipo de decisiones "desalientan los enormes esfuerzos que realizan los productores y las distintas Brigadas", cuyos efectivos exponen su integridad física a diario para enfrentar a delincuentes en el territorio provincial.