

Durante el período analizado se observó un ingreso masivo de animales terminados, tanto provenientes de feedlots como de establecimientos de campo. La decisión de numerosos productores de adelantar la salida de hacienda incrementó la disponibilidad de animales en el mercado y ejerció presión sobre las cotizaciones.

A este escenario se sumó el factor climático. Las lluvias y comienzo de las inundaciones obligaron a muchos productores a retirar animales de campos bajos e islas y buscar alternativas para su traslado y comercialización. Esta situación generó momentos de mayor concentración de oferta y ventas condicionadas por la necesidad de liberar los establecimientos.

En cuanto a los valores registrados, los novillitos promediaron $4.218,50, con una caída del 6,75%, mientras que los novillos alcanzaron los $3.943,64, retrocediendo un 2,90%.

Las categorías de invernada fueron las más afectadas. Las terneras de 150 a 180 kilos promediaron $5.472,75 (-5,37%), mientras que las de 190 a 240 kilos se ubicaron en $4.764,83, con una baja del 10,64%. En el caso de los machos, los terneros de 150 a 180 kilos registraron un promedio de $5.671,08 (-7,88%) y los de 190 a 240 kilos alcanzaron los $5.022,33, con un retroceso del 8,67%.

También se observaron bajas en las categorías de faena y cría. Los toros promediaron $3.212,70 (-2,91%); las vacas, $3.136,77 (-3,49%); las vacas con cría, $860.576,92 (-5,97%); y las vaquillas, $4.130,33 (-8,46%).

La única categoría que mostró una variación positiva fue la vaca conserva, que alcanzó un promedio de $2.633,18, con una suba del 0,94%.

De esta manera, el período cerró con un panorama claramente bajista, con una caída promedio del 5,64% en el mercado de hacienda. La combinación de una oferta más abundante, ventas condicionadas por las contingencias climáticas y una demanda interna debilitada configuró un escenario de presión sobre los precios, especialmente en las categorías de invernada.

En definitiva, los números que arrojaron los remates en los predios feriales de las rurales entrerrianas durante octubre fueron los contenidos en el cuadro que ilustra la nota.