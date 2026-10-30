La 9° Expo Ovina de Urdinarrain es mucho más que ovejas : música, gastronomía y artesanías



Este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, Urdinarrain albergará la novena edición de la Expo Ovina en el Polideportivo Municipal. Ya se sabe que el centro de la convocatoria es el ganado ovino, con todas las razas adaptables a la producción entrerriana, las mejores cabañas de la provincia, juras con premiación de reproductores, remates y capacitaciones. Todo eso acompañado por varias decenas de expositores del sector comercial relacionados a la producción e industrial de Urdinarrain y la región.



Pero el evento se sostiene también en otra gran pata: la grilla de espectáculos artísticos, el paseo de stand de artesanos y un espacio gastronómico con diversas alternativas a base de carne de cordero.





La propuesta gastronómica tendrá como figura destacada al asador internacional Pitu Alfieri, quien encabezará las preparaciones en el fuego. El sábado por la noche ofrecerá cazuela de cordero, mientras que el domingo la especialidad será el cordero a la estaca.





En el escenario principal, las presentaciones artísticas comenzarán el sábado a las 20:00 con la participación del Ballet Folclórico del Taller Municipal, Grupo De la Tierra, Bandita Felicidad, Estilo Vargas y Omar Olivera y su Conjunto. El domingo, las actividades artísticas se iniciarán a las 18:00 e incluirán el Ballet de Danzas Folklóricas Sanmitay de Sebastián Carlini, un desfile inclusivo de prendas artesanales a cargo del Hogar Igualar y la Escuela Arco Iris, y los shows musicales de Omar Romero y su Conjunto, Kuarteteando Así y Grupo Fantasía.



