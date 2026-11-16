

El municipio de Larroque concretó esta semana una nueva adjudicación de fondos en el marco del Programa Provincial de Microcréditos para el Impulso Local. En esta oportunidad, se distribuyeron diez créditos por un total de $8.130.000 entre trabajadores independientes de distintos sectores económicos de la ciudad, con el fin de mejorar sus herramientas y procesos productivos.

El acto de entrega reunió a autoridades municipales y provinciales. Participaron el intendente Francisco Benedetti, la viceintendenta Estela Petelin, el subsecretario de Producción, Ambiente y Espacios Públicos, Nazareno Fiorotto, y el agente territorial Octavio Farabello, junto a la directora general de Economía Social y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Rosario Ledri.

Esta línea de financiamiento se ejecuta en Larroque desde 2023 mediante el trabajo conjunto entre la comuna y el gobierno entrerriano. Según los datos oficiales difundidos tras la jornada, la continuidad de la iniciativa ya permitió asistir a más de un centenar de emprendimientos locales, apuntalando el desarrollo económico y el sostén laboral de las familias de la región.