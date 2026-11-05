Llega a Larroque la obra "Un enemigo del pueblo" en el marco del ciclo Un Domingo de Teatro



En el marco de la edición 2026 del ciclo «Un Domingo de Teatro», Larroque recibirá este domingo 8 de noviembre la presentación de la obra «Un enemigo del pueblo», la emblemática pieza de Henrik Ibsen adaptada y traducida por Lisandro Fiks, bajo la dirección de Joaquín Gómez. La función tendrá lugar a las 20 horas en la Sala Padre Alberto Paoli, ubicada en Tomás de Rocamora 341, con acceso libre y gratuito hasta completar la capacidad del recinto.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER), busca consolidar una red regional para la circulación de producciones dramáticas en el territorio provincial. La propuesta cuenta además con el respaldo del Fondo Municipal de las Artes de Gualeguaychú y el financiamiento del Fondo ConTIER.

La trama aborda el conflicto desatado cuando el doctor Thomas Stockmann descubre la contaminación de los baños termales impulsados por su propio hermano, el alcalde de la localidad. Al intentar advertir sobre los riesgos para la salud pública, el médico enfrenta la resistencia de los sectores políticos y económicos locales.

El elenco sobre el escenario está conformado por Roberto Bussano, Joaquín Gómez, María del Valle Strada, Gustavo Lencina, Melina Guigou y Ángeles Gómez. La ficha técnica se completa con la asistencia de dirección de Sol Bardallo, escenografía y vestuario a cargo de Bombín Teatro, iluminación de César Álvarez y música original compuesta por Lisandro Fiks.