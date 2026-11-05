Larroque conmemora el Día de su Bandera, símbolo de historia e identidad

A través de sus canales oficiales en redes sociales, la Municipalidad de Larroque recordó la conmemoración del Día de la Bandera local este 5 de noviembre, una fecha que marca la elección del diseño representativo de la comunidad. La iniciativa se gestó a partir del proyecto municipal «Una Bandera para Larroque», impulsado entre 2020 y 2021 para otorgarle al pueblo un símbolo distintivo de sus valores y raíces.
Dentro del certamen, que convocó 60 propuestas, el 5 de noviembre de 2021 un jurado de instituciones locales seleccionó el trabajo elaborado por Augusto Lonardi, Natalia Romani, Juan Pablo Boari y Alejo Taffarel. Posteriormente, la Ordenanza N.º 9/2022 y el Decreto N.º 359/2022 instituyeron la jornada dentro del calendario oficial del municipio.
Los colores y formas de la enseña sintetizan el recorrido de la localidad: el celeste y blanco guardan sintonía con las insignias nacional y provincial; la figura ferroviaria evoca los orígenes del trazado urbano; el rojo representa el federalismo y el compromiso vecinal; mientras que el verde alude al paisaje natural y a la matriz productiva regional. Con esta publicación, el gobierno local rescató el sentido de pertenencia y el orgullo de la historia larroquense.