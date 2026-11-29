Gastón, en un pasaje de la final del 28 de noviembre de 2026, en el estadio Centenario de Montevideo, que Estudiantes perdió 1 a 0 ante Palmeiras.



La emoción fue y vino, empezó a subir cuando se confirmó su inclusión entre los titulares y explotó cuando lo vimos ingresar a la cancha, cerrando casi la fila, o luego en la formación para el himno y el saludo.







Sufrimos con su primer falta y nos tranqulizamos con sus pases precisos y luego apareció la ilusión con esa subida que casi se convierte en un ataque prometedor. El planteo conservador de Estudiantes no dio para mucho más, claro, en frente estaba un gigante de América y había que respetarlo.





Si eso se vivió a travéz de las pantallas, otro habrá sido el asunto estando en la cancha, a la que familiares y amigos llegaron con el entusiamo de sentirse muy cerca del 13 del Pincha, sabiendo que sería protagonista del gran duelo. Se broncearon a la fuerza debajo del sol del mediodía en la espera al ingreso al Centenario y luego en las tribunas, hasta que el pitazo inicial hizo olvidar el calor y la fiesta desbordó el mítico templo del fútbol rioplatense.



Nunca antes un larroquense llegó tan lejos en su carrera deportiva, y ni los que a fuerza de verlo jugar cada fin de semana, o entre semana en el certamen internacional, pudieron naturalizar este momento. Ahí, (entre otros sus padres), unieron las dos puntas de la historia, la que comenzó cuando se radicó en La Plata siendo un niño, y la que ahora le permitió protagonizar una cita en la que solo los grandes son elegidos para estar.









Números

Gastón jugó hasta los 11 minutos del complemento, cuando fue reemplazado por el colombiano Edwuin Cetré, en un momento en que Estudiantes, necesitaba buscar más alternativas en ataque. La actuación del Vasco recibió distintas observaciones en los medios deportivos nacionales.



Las calificaciones estuvieron entre los 3 y 5 puntos, con cuestionamientos por algunas imprecisiones y dificultades en la marca, dentro de una presentación en la que el equipo platense no encontró demasiadas respuestas. En cuanto a sus estadísticas, Gastón registró 11 pases precisos, ganó un duelo individual y cometió dos infracciones durante los 56 minutos que estuvo en el campo de juego.





Más allá de esos números y del resultado, para los larroquenses y especialmente para los que recorrieron los 400 km que separan nuestra ciudad de la capital uruguaya, fue la gran oportunidad y el orgullo máximo de ver a uno de los nuestros en un escenario de primer nivel.