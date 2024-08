Con 47 puntos, dos menos que el puntero Aldosivi, el candombero está dejando de lado puntos valiosos, pero igualmente se mantiene expectante en la lucha por ascender a primera división.







La tarde de Brian comenzó bien, luego del insólito penal que el árbitro le dio al conjunto visitante pero que el ex Central Larroque desvió al adivinar la intención del ejecutante, Gonzalo Aquilino, volando hacia la izquierda.



Ya en el segundo tiempo, no pudo tapar un remate cruzado y rasante que le pasó por debajo de la mano y al rato, con la intención de salir jugando, entregó la pelota a un adversario, y tras una buena jugada, vino el disparo con potencia junto al palo por parte de Agustín Benítez, que decretó el 2 a 0.



Diellos descontó para el local pero no hubo más tiempo para concretar el empate en un partido parejo disputado en isla Maciel, tras el cual se produjeron incidentes entre la barra de San Telmo y la policía.