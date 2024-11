Se sigue repitiendo el ciclo de precipitaciones, especialmente los fines de semana en la franja central del país, que ya no solo desafían sino que descartan en el mediano plazo el inicio de La Niña, con la consecuente llegada de una temporada de escasas precipitaciones.



Tras un noviembre de lluvias importantes y hasta excesivas, el inicio de diciembre también dejaría más humedad y alguna chance de tormentas fuertes. Según el alerta Amarillo, se espera para este domingo primero, que las zonas central y sur entrerriana, será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas intensas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.



Luego de varios meses de pronósticos de trimestres con lluvia por debajo de lo normal, el Servicio Meteorológico Nacional, informó que el litoral y varias provincias de la región central, tendrán lluvias normales o que por lo menos, no está claro qué puede suceder, luego de "pisarse" gran parte del año, al anticipar una primavera seca, que no ocurrió.