"Maca" Virué, a quien recordamos en la cobertura del mundial de Brasil trabajando en la producción de uno de los canales argentinos de deportes, se ha ido convirtiendo en un referente en la producción audiovisual y últimamente, por un proyecto muy ambicioso de la inclusión en el deporte.



Pero un detalle en un video promocional lo vuelve a acercar a la órbita del "planeta Larroque", cuando aparece en su oficina con sus herramientas de trabajo, es decir, además de la computadora y el mate... el termo con el escudo del rojo larroquense, símbolo de su pertenencia a Central Larroque, de cuando en las inferiores el profe Pablo Viale lo bautizó Maca, por Mac Allister (padre) y no precisamente por su rendimiento futbolístico.



También hace gala de su aptitud futbolera, ya no con la número cinco, pero igual hace jueguito y tira un caño, bastante premeditado, porque no hace falta VAR para ver que la víctima mueve el pie para facilitar que la pelota siga camino por donde el ex colorado quiere.

Actualidad y un gran proyecto

Fernando Virué, actual Productor Ejecutivo en Warner Bros. Discovery, desempeña un rol crucial en el "Desarrollo y Producción de formatos largos como series, documentales o realitys" para MAX (anteriormente HBO MAX), la plataforma de streaming de WBD.



Su labor no se detiene ahí, ya que el año pasado lideró el proyecto Identidades TNT Sports, "un ciclo de conversaciones sobre Diversidad e Inclusión en el Deporte Profesional" que se transmite tanto en los canales lineales del grupo, como TNT Sports y TNT, así como en MAX.





Además, Virué culminó en diciembre de 2024 un posgrado en Derecho y Management del Deporte otorgado por la FIFA en Argentina, en colaboración con la UCA y el CIES, el Centro Internacional de Estudios del Deporte. En la ceremonia de cierre del posgrado, se anunció que su proyecto de tesis, presentado junto a tres compañeros, fue seleccionado entre todos los proyectos de Argentina para competir por el Premio Red Universitaria Internacional FIFA / CIES. El tema del proyecto se centra en el "desarrollo del Fútbol Mixto como una alternativa innovadora para hacer del deporte más popular del mundo un espacio más inclusivo."







Si su proyecto resulta ganador, tendrán la oportunidad de presentarlo en la sede de la FIFA en Suiza ante el presidente Gianni Infantino. "La verdad es que estamos muy ilusionados," comenta Virué, reflejando el entusiasmo y compromiso con la inclusión y diversidad en el deporte.