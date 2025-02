No hay fotos, al menos públicas, solo videos, de lo que fue para el Vasco Benedetti un día de esos para coleccionar, ya que por primera vez, en primera división, llevó la cinta de capitán del pincha platense. En reserva varias veces había portado el distintivo, por la valoración y personalidad que el club encontró en él.







Con la cinta azul en la reserva.



El martes, las figuras y los jugadores de más experiencia no formaron parte del once inicial, por lo que el larroquense saltó a la cancha con el brazalete azul, que luego le pasó a Ascacibar cuando éste entró por Castro, en el inicio del segundo tiempo.

Gastón viene alternando titularidad con partidos donde ocupa el banco de relevos, en una muy linda competencia por el puesto con el argentino-paraguayo Santiago Arzamendia.



No obstante eso, y especialmente por su rendimiento desde que subió a primera y hasta 2024, puede decirse que entró en la órbita del seleccionado nacional, al punto que primero fue convocado en una lista para el preseleccionado sub 23, pero ahora, el Centro Internacional de Estudios del Deporte, en un informe especial, lo posicionó como una de las joyas del fútbol, que podría escalar al seleccionado mayor.







Hay varios jóvenes argentinos que están en ligas internacionales, pero él es uno de los tres mencionados en el informe , que pertenecen a clubes argentinos, y aunque Scaloni se suele inclinar por los europeos, esto no quita que en su evolución natural, tenga chances de volver a ser citado. Los otros dos son Marco Di Césare de Rácing y Franco Ibarra de Rosario Central.