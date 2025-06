Homenaje a los Bomberos Voluntarios de Larroque: compromiso, historia y vocación

El acto comenzó con la formación del Cuerpo Activo frente al cuartel de la institución, para dar lugar a la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos. Luego, el cura párroco Carlos Stadler brindó una bendición y elevó una oración por todos los bomberos y sus familias.





La jefa del Cuerpo Activo, Ana Isabel Lescano, fue la encargada de compartir unas sentidas palabras alusivas a la fecha, en las que destacó el valor del servicio voluntario y el acompañamiento constante de la comunidad:“Ser bombero voluntario no es un trabajo. Es una vocación. [...] Es ponernos el uniforme sin saber exactamente a qué nos vamos a enfrentar, pero sabiendo que no vamos solos”, expresó. Y agregó: “Larroque no solo tiene un cuartel. Tiene una comunidad que siempre está ahí: que nos acompaña, que confía, que ayuda”.





Durante el acto se realizó una ofrenda floral en el Monumento al Bombero en memoria de Ringo Van De Linde, Facundo Dalcin, Juan Carlos Correa y Ariel Fiorotto, cuatro servidores que dejaron una huella imborrable en la institución.

También se entregaron certificados a los nuevos integrantes del cuerpo que completaron su formación: Mailén Magalí La Palma y Santiago Michael Cardozo, y se otorgaron reconocimientos por 25 años de servicio a los oficiales Mario Javier Puentes, Benjamín Castellón, Javier María Romaní y Rolando Elena.





Uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento al Oficial Inspector Hugo Franco Ronconi, y aunque estuvo ausente en el acto, igualmente se hizo menció a la valentía que demostró en una intervención que salvó la vida de su compañero Pedro Martínez.

La ceremonia concluyó con la Marcha Nacional del Bombero Voluntario y el retiro de las banderas de ceremonia.

Este acto celebró una fecha especial, y reafirmó el compromiso de toda una comunidad con quienes, día a día, entregan su tiempo y esfuerzo al servicio de los demás, guiados por una profunda vocación solidaria.