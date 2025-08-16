Este sábado 16 de agosto, a las 19:00 h, la comunidad de Larroque se reunirá en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para un sentido homenaje en memoria del querido Padre Alberto Paoli, a 32 años de su fallecimiento.
Otro recuerdo del Gordo Elena a través del cortometraje “La Pasarela”
El querido músico y vecino que dejó una huella entrañable en la cultura local y provincial, fallecido el 28 de junio pasado, fue protagonista en 2019 del cortometraje “La Pasarela”, que retrató los últimos días de un abuelo "ex ferroviario" pero también, enamorado de su acordeón.LOCALES16/08/2025-
Filmada en la ciudad de Paraná durante 2019, la obra dirigida por Nahuel Beade se estrenó en 2020 y desde entonces viene recorriendo distintos espacios culturales. Luego fue subida a la plataforma Cine.ar y desde hace un año, el canal CORTE / CRIOLLO la compartió en youtube
En la película, Ricardo "Gordo" Elena interpreta a Leonel, un ex ferroviario apasionado por el acordeón. Desde la primera escena se lo ve tocando su instrumento, con la fuerza y la ternura que lo caracterizaban.
Su personaje, que muere en el transcurso del relato, deja como herencia un símbolo de resistencia frente al paso del tiempo y al olvido de los viejos vagones ferroviarios, pero especialmente, para los larroquenses, es volver a valorar lo que en vida hizo por las instituciones, el deporte, el periodismo, la música y tantos otros aportes a la comunidad, que sin duda perdurarán en la memoria colectiva de nuestro pueblo.
“La Pasarela” es un retrato cinematográfico y un homenaje a quienes sostuvieron la cultura popular desde lo simple y auténtico. Ver a Ricardo Elena en esta obra es reencontrarse con su talento, su sensibilidad y su calidez. Es una oportunidad para celebrar su legado y mantener vivo su recuerdo a través del arte.
Exitosa jornada de capacitación en RCP y Primeros Auxilios en el Polideportivo Municipal
El viernes 8 de agosto, el Polideportivo Municipal fue escenario de una concurrida jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios, a cargo del Lic. Sergio Sack. La propuesta despertó un marcado interés en la comunidad, reuniendo a docentes, profesionales y trabajadores de la salud, instructores de actividades físicas, personal de fuerzas de seguridad, bomberos y vecinos en general.
La Municipalidad de Larroque informó que en los próximos días se implementarán modificaciones en el sentido de circulación de tres calles principales de la ciudad, con el objetivo de optimizar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad de conductores y peatones.
La Municipalidad de Larroque anunció que el próximo viernes 22 de agosto, entre las 08:00 y las 12:00, se realizará un nuevo operativo de atención de ANSES en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante.
En el Raúl Impini, Central Larroque volvió a sumar de a tres al vencer por 1-0 a Independiente, en el marco de la 18ª fecha del Torneo Apertura de Primera A “José ‘Toto’ Gallop”. El gol que definió la historia llegó en el segundo tiempo, obra de Gerónimo Escalante, quien había ingresado desde el banco.
Resultados del Presupuesto Participativo 2025: salud, deporte y educación, entre las prioridades
El viernes 1 de agosto se realizó la apertura de urna y el escrutinio del Presupuesto Participativo 2025. Autoridades municipales, representantes de instituciones y vecinos asistieron al acto donde se revelaron los proyectos más votados por la comunidad.
"De Larroque al mundo: Alejo Taffarel y el equipo que puso a Villa Elisa en la mira de la ONU".
Desde hace dos años, el larroquense Alejo Taffarel está al frente de la Dirección de Turismo de Villa Elisa. Licenciado en Turismo (UADER) y especializado en Mercadotecnia Turística, Destinos Turísticos Inteligentes y Marketing Digital, Alejo lidera un equipo de seis personas y coordina la microregión Tierra de Palmares, que une a Colón, San José, Ubajay, Liebig, General Campos, San Salvador y la propia Villa Elisa.
La Expo Rural Gualeguaychú 2025 anuncia su grilla artística con música, danza y fiesta para todos
La Sociedad Rural Gualeguaychú continúa sumando propuestas para la nueva edición de la Expo Rural, que se desarrollará del viernes 12 al domingo 14 de septiembre, y que promete una programación artística de gran calidad y variedad.
El sur de Entre Ríos podría verse afectado a comienzos de la próxima semana por un sistema de ciclogénesis que se espera entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto. Según los pronósticos, existe la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento, con acumulaciones que podrían acercarse a lo que normalmente llueve durante todo agosto.