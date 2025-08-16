Otro recuerdo del Gordo Elena a través del cortometraje “La Pasarela”

Filmada en la ciudad de Paraná durante 2019, la obra dirigida por Nahuel Beade se estrenó en 2020 y desde entonces viene recorriendo distintos espacios culturales. Luego fue subida a la plataforma Cine.ar y desde hace un año, el canal CORTE / CRIOLLO la compartió en youtube

En la película, Ricardo "Gordo" Elena interpreta a Leonel, un ex ferroviario apasionado por el acordeón. Desde la primera escena se lo ve tocando su instrumento, con la fuerza y la ternura que lo caracterizaban.



Su personaje, que muere en el transcurso del relato, deja como herencia un símbolo de resistencia frente al paso del tiempo y al olvido de los viejos vagones ferroviarios, pero especialmente, para los larroquenses, es volver a valorar lo que en vida hizo por las instituciones, el deporte, el periodismo, la música y tantos otros aportes a la comunidad, que sin duda perdurarán en la memoria colectiva de nuestro pueblo.

“La Pasarela” es un retrato cinematográfico y un homenaje a quienes sostuvieron la cultura popular desde lo simple y auténtico. Ver a Ricardo Elena en esta obra es reencontrarse con su talento, su sensibilidad y su calidez. Es una oportunidad para celebrar su legado y mantener vivo su recuerdo a través del arte.