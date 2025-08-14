En septiembre se exhibirán en Larroque las copas del mundial de Catar, América y de la Finalíssima

Será imposible no volver, aunque sea por un instante, a esos segundos eternos en los que Gonzalo Montiel se paró frente al arco, respiró hondo y, con un derechazo que detuvo el tiempo, selló la tercera estrella. Porque en ese instante, fuimos todos Montiel.



Fue la copa que levantó Messi, en el mismo momento en que cientos de personas convirtieron la Plaza San Martín en un hervidero celeste y blanco.



De 9:00 a 18:00, con entrada libre y gratuita y acceso por orden de llegada, dentro de poco menos de un mes los vecinos podrán ver de cerca y fotografiarse con esas joyas que hicieron vibrar a todo un país.

Además, podrían estar presentes familiares de campeones del mundo y de la Copa América, todos oriundos de Gualeguay, como Lisandro “Licha” Martínez, Jorge Burruchaga e incluso el mismísimo Ramón Ismael Medina Bello en persona, en un gesto que busca homenajear a quienes llevaron el nombre de nuestra región a lo más alto del fútbol.



El "Mencho" y "Burru" claramente no pertenecen a la actual generación dorada, pero el primero ganó dos veces la Copa América: en 1991 y 1993 y además participó en la Copa Mundial de la FIFA de 1994. El segundo levantó la copa del mundo en México 86.

La tríada de gloria se completará con el trofeo del torneo que la scaloneta consiguió a fuerza de garra, en la Copa América 2021, con el abrazo de Messi y Neymar en el Maracaná y rubricada el año pasado en Estados Unidos en la final contra Colombia, y también el partido que ganó con autoridad ante Italia, en la Finalissima en Wembley, donde Argentina demostró que estaba para todo.



