Lluvias en Entre Ríos: julio duplicó el promedio histórico de precipitaciones

El aumento equivale a una diferencia absoluta de 34 milímetros sobre la referencia histórica y evidencia un cambio significativo en las condiciones hídricas típicas de esta época del año.

Los extremos marcaron contrastes notables: el valor máximo fue de 120 mm, registrado en una estación del departamento Gualeguaychú, cifra que más que duplica el récord histórico de 57 mm para julio en esa zona. El mínimo, de 22 mm, se midió en San Gustavo (departamento La Paz), apenas por encima del mínimo histórico local de 19 mm.

La distribución espacial mostró una concentración de lluvias en el sureste provincial —especialmente Gualeguaychú y zonas aledañas— con acumulados entre 90 y 120 mm. En contraste, el noreste, y particularmente La Paz, registró entre 22 y 60 mm.

El análisis de la anomalía según el índice SPI/SPEI indicó que gran parte de Entre Ríos presentó condiciones húmedas, con categorías de humedad severa a extremadamente húmeda en Gualeguaychú, Uruguay y alrededores. El resto del territorio se ubicó mayoritariamente en un rango de humedad moderada, con algunas áreas en niveles normales.





En síntesis, julio fue un mes atípico por la magnitud de las lluvias, consolidando un escenario mayormente húmedo, con mayor impacto en el sur y sureste de la provincia.