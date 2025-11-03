La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer su relevamiento mensual de precios de hacienda en pie, elaborado a partir de los valores obtenidos en los remates realizados por las distintas rurales de la provincia durante octubre.
Alberto Ledri: “Esta edición de la Expo Ovina volvió a superar nuestras expectativas”
El productor y cabañero Alberto Ledri, de Cabaña Don Tito, realizó un balance muy positivo sobre la Octava Expo Ovina realizada en Urdinarrain, destacando el nivel de los reproductores, la participación de las principales cabañas y la respuesta del público.PRODUCCION03/11/2025-
“Este año tuvimos una muy buena cantidad de cabañas. En la raza Romney, que fue la protagonista de la muestra nacional, estuvieron presentes los establecimientos más representativos del país, con un excelente nivel de reproductores”, señaló Ledri.
El cabañero comentó que, como suele ocurrir en este tipo de exposiciones nacionales, una parte importante de los animales asiste con fines de exhibición más que de venta, pero igualmente destacó los buenos resultados comerciales alcanzados.
“En el resto de las razas se notó una mejora general en la preparación y presentación de los animales respecto del año pasado. Diría que alrededor del 90% de los reproductores puestos a la venta se vendieron, lo cual es muy positivo. Los precios estuvieron a la altura —e incluso por encima— de los que se registran en otras exposiciones rurales de la provincia”, afirmó.
Sobre la organización general, Ledri remarcó la gran concurrencia de público y el crecimiento sostenido del evento: “Hubo mucha gente recorriendo los distintos sectores de la muestra. Creo que la expo superó a las anteriores y que sigue en crecimiento. Siempre hay cosas por mejorar, pero el balance es muy bueno”.
Finalmente, el integrante de Cabañeros Unidos, grupo organizador del sector ovino, subrayó la satisfacción del equipo por los resultados obtenidos: “Como organización, superamos las expectativas que teníamos. Fue una expo que nos deja muy conformes y con ganas de seguir trabajando para que cada año sea mejor”.
Comienza la Expo Ovina con la primera Exposición Nacional de la raza Romney en Entre Ríos
El evento se realizará este fin de semana, en el Polideportivo Municipal de Urdinarrain, organizado por el grupo Cabañeros Unidos, con el acompañamiento de la Municipalidad, con entrada libre y gratuita.
La superficie implantada con maíz de primera en la provincia de Entre Ríos para la campaña 2025/26 se estima en 430.000 hectáreas, lo que representa un incremento interanual del 50 % (equivalente a 142.800 ha) en comparación con el ciclo anterior (2024/25), en el cual se sembraron 287.200 ha.
Trigo entrerriano: una campaña con rindes prometedores, pero con precios en su nivel más bajo desde 2020
Según la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el rendimiento provincial promedio se ubicaría en 3.600 kg/ha —un 13% más que en la campaña anterior—, aunque la rentabilidad se ve comprometida por la caída del precio a cosecha, que se proyecta en 183 U$S/t.
Los hermanos Fritzler, impulsores de la Expo Ovina y apasionados por la producción ovina en Urdinarrain
Desde su Cabaña El Porvenir, Félix y Álvaro Fritzler se preparan para participar de la octava edición de la Expo Ovina. Comenzaron en 2007, tras el cierre del tambo familiar, y con el paso del tiempo consolidaron un emprendimiento que combina trabajo, aprendizaje y vocación.
El 1 y 2 de noviembre, el Polideportivo Municipal de Urdinarrain será escenario de la 8° Expo Ovina, Agro, Industrial, Comercial y Artesanal, una propuesta con entrada libre y gratuita que reúne lo mejor de la producción regional, la gastronomía y el entretenimiento.
La subasta, organizada por la Municipalidad y a cargo de la firma Fracarolli y Ronconi S.R.L., incluirá vehículos, maquinarias, herramientas y otros artículos desafectados del uso público.
Sportivo Larroque cayó ante Cerro Porteño en un partido con expulsiones y mucha fricción
En el estadio Vicente “Tongo” Procura, Sportivo Larroque no pudo traerse los tres puntos y perdió 2 a 1 frente a Cerro Porteño de Pueblo Belgrano, en un encuentro intenso, con expulsados y lesiones que condicionaron el desarrollo del juego.
En un clima de profunda emoción y gratitud, Larroque rindió homenaje este sábado 1° de noviembre a su escritora más universal, María Esther de Miguel, al cumplirse 100 años de su nacimiento.
