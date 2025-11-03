Alberto Ledri: “Esta edición de la Expo Ovina volvió a superar nuestras expectativas”

El productor y cabañero Alberto Ledri, de Cabaña Don Tito, realizó un balance muy positivo sobre la Octava Expo Ovina realizada en Urdinarrain, destacando el nivel de los reproductores, la participación de las principales cabañas y la respuesta del público.

“Este año tuvimos una muy buena cantidad de cabañas. En la raza Romney, que fue la protagonista de la muestra nacional, estuvieron presentes los establecimientos más representativos del país, con un excelente nivel de reproductores”, señaló Ledri.

El cabañero comentó que, como suele ocurrir en este tipo de exposiciones nacionales, una parte importante de los animales asiste con fines de exhibición más que de venta, pero igualmente destacó los buenos resultados comerciales alcanzados.

“En el resto de las razas se notó una mejora general en la preparación y presentación de los animales respecto del año pasado. Diría que alrededor del 90% de los reproductores puestos a la venta se vendieron, lo cual es muy positivo. Los precios estuvieron a la altura —e incluso por encima— de los que se registran en otras exposiciones rurales de la provincia”, afirmó.




Sobre la organización general, Ledri remarcó la gran concurrencia de público y el crecimiento sostenido del evento: “Hubo mucha gente recorriendo los distintos sectores de la muestra. Creo que la expo superó a las anteriores y que sigue en crecimiento. Siempre hay cosas por mejorar, pero el balance es muy bueno”.

Finalmente, el integrante de Cabañeros Unidos, grupo organizador del sector ovino, subrayó la satisfacción del equipo por los resultados obtenidos: “Como organización, superamos las expectativas que teníamos. Fue una expo que nos deja muy conformes y con ganas de seguir trabajando para que cada año sea mejor”.

