Comienza la Expo Ovina con la primera Exposición Nacional de la raza Romney en Entre Ríos

Juan Carlos Sánchez, de Cabaña El Refugio, integrante de la organización, expresó su entusiasmo en la entrevista con Campo en Acción y comentó que "como todos los años tenemos la mejor expectativa, con el acompañamiento de la gente y muy buenos animales que van a ingresar. Este año se destaca especialmente porque realizaremos por primera vez en Entre Ríos la Exposición Nacional de la raza Romney”.









Sánchez explicó que el año pasado se llevó a cabo en Urdinarrain la Nacional Texel, y que ahora la Asociación Argentina de Criadores de Romney eligió la mustra de Urdinarrain para su muestra anual.

“Yo soy integrante de la raza desde siempre, y cuando la Asociación vio la forma de trabajo y la época en que hacemos la expo, se interesó enseguida. Es una de las pocas exposiciones ovinas que se realizan en esta fecha en Entre Ríos”, destacó.







En cuanto al desarrollo del evento, el organizador indicó que este viernes ingresan los animales y se realiza la revisión veterinaria, mientras que el sábado se llevarán a cabo las juras de clasificación.

“A la mañana se evaluarán las otras razas —como Texel, Dorper, Santa Inés y Corriedale—, y por la tarde será la jura de la raza Romney, que tendrá carácter nacional”, precisó.



Sobre las características de la raza Romney, Sánchez la definió como una raza de doble propósito, “es carnicera y lanera. Antes se buscaba más por la lana, pero como el valor bajó mucho, se prioriza su gran calidad cárnica. Es una oveja prolífica, buena madre y muy adaptable a ambientes rústicos”, explicó.



Además, destacó el crecimiento del trabajo genético en la provincia: “en Entre Ríos la genética ovina ha avanzado muchísimo. Los nuevos criadores invierten, apuestan a mejorar, y eso se nota en la calidad de los animales que se presentan”, afirmó.











Durante el fin de semana, los visitantes podrán recorrer los stands comerciales y gastronómicos, asistir a charlas técnicas, disfrutar de degustaciones de carne ovina y participar de los remates que estarán a cargo de la Cooperativa el Pronunciamiento de Basavilbaso.

“Invitamos a toda la comunidad, a los productores y a las familias a acompañar la Expo. Van a encontrar muy buenos animales, oportunidades de compra y un lindo fin de semana de campo”, concluyó Sánchez.





