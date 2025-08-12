La Municipalidad anuncia cambios en el sentido de circulación de calles

Los cambios serán los siguientes:

Calle Almirante Brown: actualmente de doble mano, pasará a ser de una sola mano, con sentido de circulación desde Tomás Pauletti hacia Bv. Urquiza.

Calle Hipólito Yrigoyen: mantendrá el sentido único, pero se invertirá, quedando desde Bv. Urquiza hacia Tomás Pauletti.

Calle Mariano Moreno: cambiará su sentido de circulación, quedando desde Calle 25 de Mayo hacia Bv. Urquiza.







Desde el municipio solicitan a vecinos y automovilistas prestar especial atención a la nueva señalización y respetar los cambios una vez que entren en vigencia, para contribuir a un tránsito más seguro y ordenado. La fecha de implementación será anunciada en los próximos días.