La Municipalidad anuncia cambios en el sentido de circulación de calles

La Municipalidad de Larroque informó que en los próximos días se implementarán modificaciones en el sentido de circulación de tres calles principales de la ciudad, con el objetivo de optimizar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad de conductores y peatones.

LOCALES12/08/2025--
Los cambios serán los siguientes:

Calle Almirante Brown: actualmente de doble mano, pasará a ser de una sola mano, con sentido de circulación desde Tomás Pauletti hacia Bv. Urquiza.

Calle Hipólito Yrigoyen: mantendrá el sentido único, pero se invertirá, quedando desde Bv. Urquiza hacia Tomás Pauletti.

Calle Mariano Moreno: cambiará su sentido de circulación, quedando desde Calle 25 de Mayo hacia Bv. Urquiza.


Desde el municipio solicitan a vecinos y automovilistas prestar especial atención a la nueva señalización y respetar los cambios una vez que entren en vigencia, para contribuir a un tránsito más seguro y ordenado. La fecha de implementación será anunciada en los próximos días.

