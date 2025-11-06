Convocan a Asamblea Extraordinaria de la Escuela Secundaria Nº15 "José B. Virué"

Te puede interesar

Pronóstico: algo de lluvias el jueves y viernes y fin de semana agradable - LOCALES 05/11/2025 El tiempo en Larroque muestra cierta inestabilidad, con probabilidad de lluvias durante el jueves 6 y especialmente el viernes 7 de noviembre, mientras que el resto de los días se mantendrán con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.

“Larroque Pinta”: la fiesta popular que crece y ya es política de Estado - LOCALES 05/11/2025 El Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa” volvió a ser el punto de encuentro de la comunidad con la quinta edición de “Larroque Pinta”, una propuesta que se consolida año a año como una de las fiestas más esperadas por las familias larroquenses.

Tras el éxito de “Larroque Pinta”, se viene otra gran celebración: Celebremos Nuestras Raíces - LOCALES 04/11/2025 Después de la gran concurrencia del fin de semana pasado en el Parque de la Estación, Larroque se prepara para vivir una nueva fiesta popular. El domingo 9 de noviembre, el Polideportivo Municipal será el escenario de la 2.ª edición de la Fiesta de la Tradición – “Celebremos Nuestras Raíces”, una propuesta que invita a compartir una jornada plena de cultura, identidad y orgullo local.

XXX Encuentro Coral “Linares Cardozo”: una noche de música y emoción en Larroque - LOCALES 03/11/2025 El domingo 2 de noviembre, la Sala de Teatro Padre Paoli se colmó de voces, aplausos y emoción durante la realización del XXX Encuentro Coral “Linares Cardozo”, una cita tradicional que celebra la música y la cultura en la ciudad de Larroque.

Caminata por la Concientización del Cáncer de Mama en Larroque - LOCALES 03/11/2025 En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el pasado lunes 27 se realizó una caminata organizada por el Área de Salud junto al Área de Mujeres, Género y Diversidad del municipio.