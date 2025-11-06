Convocan a Asamblea Extraordinaria de la Escuela Secundaria Nº15 "José B. Virué"

Se Ilevará a cabo el día lunes 17 de noviembre a las 18:30 hs en el salón de usos múltiples de la Institución. Se presentará el balance de los últimos años y renovará sus miembros.

LOCALES06/11/2025--
WhatsApp Image 2025-11-06 at 14.51.27

Escuela Secundaria Nº15 "José B. Virué"
Faustino Suarez 336 -- Larroque - Entre Ríos
CUE 3001157 Tel. 3446-460046
Correo: [email protected]

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria N° 15 "José B. Virué" y su Rector convocan a Asamblea Extraordinaria con el fin de presentar el balance de los últimos años y renovar sus miembros. La misma se Ilevará a cabo el día lunes 17 de noviembre a las 18:30 hs en el salón de usos múltiples de la Institución, sito calle Faustino Suarez 336, de la Ciudad de Larroque. Se invita a los socios activos, familias de los estudiantes, docentes del establecimiento, ex docentes, ex estudiantes y a toda la comunidad de Larroque, a participar de la misma.

Larroque, 05 de noviembre de 2025

Prof. Demarchi, Pedro Rector del Establecimiento

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
485341729_1069558368549621_8433724910514172373_n (1)

Tras el éxito de “Larroque Pinta”, se viene otra gran celebración: Celebremos Nuestras Raíces

-
LOCALES04/11/2025

Después de la gran concurrencia del fin de semana pasado en el Parque de la Estación, Larroque se prepara para vivir una nueva fiesta popular. El domingo 9 de noviembre, el Polideportivo Municipal será el escenario de la 2.ª edición de la Fiesta de la Tradición – “Celebremos Nuestras Raíces”, una propuesta que invita a compartir una jornada plena de cultura, identidad y orgullo local.

berardo21

Lo más visto
sembradora3

Los productores entrerrianos necesitan vender más grano para acceder a la urea

-
PRODUCCION06/11/2025

Un informe técnico reciente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos analizó la evolución del poder de compra de los productores de trigo, maíz y arroz largo fino en Entre Ríos, medido a través de la relación insumo-producto entre la urea y los granos, desde enero de 2024 hasta la actualidad. El estudio tomó como base los precios pizarra locales, expresados en dólares, para ambos componentes.

690x690

kioscolaplaza