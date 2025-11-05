Pronóstico: algo de lluvias el jueves y viernes y fin de semana agradable

El tiempo en Larroque muestra cierta inestabilidad, con probabilidad de lluvias durante el jueves 6 y especialmente el viernes 7 de noviembre, mientras que el resto de los días se mantendrán con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.

LOCALES05/11/2025--
Sin_título-5R1C1 (18)

¿Será este el clima de transición para luego pasar a una temporada de escasez de lluvias?. Todo indica que si, pero en el mientras tanto, a la primera quincena de noviembre le quedan algunos aportes de lluvia, que no serán importantes pero para la época del año, donde hay más horas de luz y mayor radiación, no está mal guardar reservas para cuando falte humedad. 

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional y otras plataformas consultadas, el jueves se prevén máximas de 22° y mínimas de 9°, con baja posibilidad de precipitaciones. En cambio, el viernes aumentan las probabilidades de lluvia hasta un 90%, con acumulados cercanos a los 3 milímetros y vientos moderados del sector sur.

A partir del sábado, el tiempo comenzará a mejorar. Se espera un fin de semana con sol, máximas entre 21° y 23° y mínimas de 9° a 10°, ideal para actividades al aire libre.

El inicio de la próxima semana traerá temperaturas más elevadas: lunes y martes se ubicarán entre los 26° y 29°, con ambiente cálido y sin lluvias significativas, aunque el martes podría presentarse algo de inestabilidad.

En una mirada de mediano plazo, el martes de la semana que viene podría presentar  alta nubosidad y algunas lloviznas débiles.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
485341729_1069558368549621_8433724910514172373_n (1)

Tras el éxito de “Larroque Pinta”, se viene otra gran celebración: Celebremos Nuestras Raíces

-
LOCALES04/11/2025

Después de la gran concurrencia del fin de semana pasado en el Parque de la Estación, Larroque se prepara para vivir una nueva fiesta popular. El domingo 9 de noviembre, el Polideportivo Municipal será el escenario de la 2.ª edición de la Fiesta de la Tradición – “Celebremos Nuestras Raíces”, una propuesta que invita a compartir una jornada plena de cultura, identidad y orgullo local.

berardo21

Lo más visto
485341729_1069558368549621_8433724910514172373_n (1)

Tras el éxito de “Larroque Pinta”, se viene otra gran celebración: Celebremos Nuestras Raíces

-
LOCALES04/11/2025

Después de la gran concurrencia del fin de semana pasado en el Parque de la Estación, Larroque se prepara para vivir una nueva fiesta popular. El domingo 9 de noviembre, el Polideportivo Municipal será el escenario de la 2.ª edición de la Fiesta de la Tradición – “Celebremos Nuestras Raíces”, una propuesta que invita a compartir una jornada plena de cultura, identidad y orgullo local.

690x690

kioscolaplaza