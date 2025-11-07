Reprograman la Fiesta de la Tradición por el mal tiempo

La jornada invita a disfrutar de una celebración popular que pone en valor la identidad local, con presentaciones de música y danzas folklóricas, comidas típicas, stands de artesanos y la participación de instituciones y agrupaciones tradicionalistas.

Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad para reencontrarse en familia y mantener vivas las costumbres que nos representan.

“Te esperamos para compartir una jornada llena de cultura, música y nuestras tradiciones”, expresaron en el comunicado.