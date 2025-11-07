Reprograman la Fiesta de la Tradición por el mal tiempo

Debido a las inclemencias del tiempo, el evento “Fiesta de la Tradición – Celebremos nuestras raíces”, previsto para este domingo 9 de noviembre, ha sido reprogramado para el domingo 16 de noviembre, desde las 10:00 h, en el predio del Polideportivo Municipal.

LOCALES07/11/2025--
WhatsApp Image 2025-11-07 at 11.06.44

La jornada invita a disfrutar de una celebración popular que pone en valor la identidad local, con presentaciones de música y danzas folklóricas, comidas típicas, stands de artesanos y la participación de instituciones y agrupaciones tradicionalistas.

Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad para reencontrarse en familia y mantener vivas las costumbres que nos representan.
“Te esperamos para compartir una jornada llena de cultura, música y nuestras tradiciones”, expresaron en el comunicado.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
485341729_1069558368549621_8433724910514172373_n (1)

Tras el éxito de “Larroque Pinta”, se viene otra gran celebración: Celebremos Nuestras Raíces

-
LOCALES04/11/2025

Después de la gran concurrencia del fin de semana pasado en el Parque de la Estación, Larroque se prepara para vivir una nueva fiesta popular. El domingo 9 de noviembre, el Polideportivo Municipal será el escenario de la 2.ª edición de la Fiesta de la Tradición – “Celebremos Nuestras Raíces”, una propuesta que invita a compartir una jornada plena de cultura, identidad y orgullo local.

berardo21

Lo más visto

690x690

kioscolaplaza