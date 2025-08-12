ATER digitaliza trámites inmobiliarios para facilitar gestiones y beneficiar a los contribuyentes

La medida consolida un sistema más ágil, seguro y transparente, permitiendo a los contribuyentes y profesionales gestionar trámites de forma 100 por ciento online y con notificaciones a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

12/08/2025
Trámites Digitales (2)

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) puso en marcha un nuevo procedimiento digital para trámites vinculados a partidas inmobiliarias, lo que representa un significativo avance en la modernización de la gestión. La medida, que rige desde este lunes, permite a los ciudadanos y profesionales, como los escribanos públicos, tramitar la Incorporación de Sujetos Responsables y/o el Cambio de Titular del Impuesto de manera completamente electrónica. 

Este nuevo sistema, integrado en la plataforma ARCA- Servicios de ATER, simplifica la relación con el organismo. El proceso, que antes requería la presentación de documentación física, ahora permite a los usuarios cargar en línea el formulario y la documentación respaldatoria en razón de la solicitud formulada, eliminando la necesidad de concurrir a las oficinas de ATER. 

La digitalización ofrece beneficios directos y tangibles:

- Agilidad y comodidad: Los trámites se pueden realizar en cualquier momento y lugar, reduciendo los tiempos de gestión y eliminando la carga de los desplazamientos.

- Transparencia: Al cargar la documentación, el sistema asigna un número de expediente que permite a los usuarios dar seguimiento en línea a todo el proceso, desde el inicio hasta su resolución final.

- Seguridad jurídica: El procedimiento asegura la autenticación electrónica y el resguardo de la documentación. Todas las notificaciones de actos administrativos se realizan de forma segura y fehaciente a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE), un requisito excluyente para acceder a esta modalidad.

 En ese sentido, el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, destacó que "esta herramienta es un nuevo avance hacia una administración más moderna y eficiente, que no solo optimiza procesos internos, sino que, principalmente, brinda una experiencia más cómoda y transparente a los contribuyentes y profesionales". 

Por su parte, el director de Catastro, Mauro Bangert, agregó que "la integración de tecnologías nos permite brindar un servicio de mayor calidad, garantizando la trazabilidad, la seguridad y la integridad de toda la documentación. Esto facilita, reduce notoriamente los tiempos de determinados trámites y fortalece la confianza de los ciudadanos en el sistema", concluyó.

berardo21

