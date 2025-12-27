La Serenata Móvil celebra 25 años con dos presentaciones y un emotivo recuerdo

Tras la tormenta de Navidad y los más de 60 mm caídos en las primeras horas del 25 de diciembre, es probable que este fin de semana se produzca otro chaparrón que podría llegar acompañado de viento y granizo. Para los últimos días del año se esperan máximas cercanas a los 38 grados.
La infaltable agrupación de musiqueros larroquenses vuelve a recorrer la ciudad para celebrar sus 25 años de historia, con dos presentaciones especiales que se desarrollarán este sábado 28 y el martes 30 de diciembre y que estarán marcadas por la emoción y el recuerdo.
La primera salida será el domingo 28, con un recorrido por la vía hacia el centro y el sur de la ciudad, mientras que el martes 30 la Serenata Móvil llegará por la vía hacia los barrios del norte, incluyendo el Hospital, barrio San Isidro y otros sectores de la ciudad, acercando su música a vecinos y vecinas de distintos puntos de Larroque.
Este nuevo aniversario tiene un significado especial, ya que el grupo transitará estas presentaciones con sentidas ausencias. Durante este año fallecieron Ricardo “Gordo” Elena y Abel Torres, integrantes y referentes muy queridos de la Serenata Móvil, cuya huella permanece viva en la memoria del grupo y de la comunidad. Su recuerdo estará presente en cada recorrido y en cada canción.
En esta etapa, la Serenata Móvil se presenta con nuevos integrantes, renovando la formación sin perder la esencia que la caracteriza. El grupo está integrado por Miguel Machado, Pototo Fiorotto, Omar Izaguirre, Roque González, el Negro Marín y Papita González.
La animación estará a cargo de Armando “Fosforito” Fiorotto, mientras que el sonido será responsabilidad de Elvio Fiorotto.
A 25 años de su primera salida, la Serenata Móvil vuelve a las calles de Larroque para celebrar su historia, homenajear a quienes ya no están y reafirmar una tradición que sigue uniendo a la comunidad a través de la música.
Papita González, uno de los músicos que estará presente en las recorridas, comentó en su cuenta de facebook, que "este no es solo un fin de año más. Es la celebración de 25 años de historia, de noches frías y veranos cálidos, de risas y alguna lágrima. Es la Serenata Móvil, el corazón musical de Larroque.
Un cuarto de siglo después, volvemos a las calles. Cantaremos por los que están hoy aquí, regalándonos su arte, y cantaremos, más fuerte que nunca, por aquellos músicos queridos que nos miran desde el cielo. Su música vive en nosotros.
Acompañanos en este reencuentro con nuestra memoria y nuestra gente: Este Domingo 28: La magia empieza en el Centro de Larroque. Martes 30: Recorremos el Barrio San Isidro, Hospital y más calles. Salí a tu puerta, sentí la música, sé parte de esta historia. ¡25 Años de la Serenata Móvil: El latido de Larroque!
El arquero surgido en Central Larroque fue pieza fundamental en la clasificación del Deportivo Cuenca a la Copa Sudamericana. Tras una temporada brillante, el "Pulpo" buscará en marzo el pase definitivo a la fase de grupos del torneo internacional, aunque eso dependerá de la renovación del contrato que finalizó con el último partido.
Se confirmó que el lateral izquierdo Gastón Benedetti seguirá ligado al Club Estudiantes de La Plata. El larroquense selló su renovación de contrato hasta diciembre de 2027, consolidándose como un referente del club que lo vio crecer futbolísticamente.
El futbolista larroquense Gastón Benedetti volvió a escribir una página destacada en su carrera profesional al consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025 de la Primera División Argentina con Estudiantes de La Plata.
El dirigente larroquense se despidió de su banca de Diputado Nacional con un mensaje de agradecimiento, donde destacó el honor de representar a la provincia, repasó los ejes de su labor legislativa y afirmó que su vocación de servicio “sigue intacta”.
Central lo hizo otra vez: en una noche de nervios, adrenalina y empuje popular, el Rojo perdió 2-0 ante Deportivo Urdinarrain en el Teodoro Treisse, pero la ventaja del 3-0 en la ida le alcanzó para quedarse con el Clausura Luis María Cabeza. Y lo ganó como le gusta a la gente de Larroque: a pulmón, con garra, y dejando el alma hasta el último segundo.
Por ahora sólo pronostican nubosidad en aumento entre la noche del sábado y la mañana del domingo, y aumento de temperatura hasta el 31 de diciembre. En el mediano plazo no hay posibilidades de lluvia.
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas que afectará a diversas localidades de la provincia de Entre Ríos durante la tarde de este sábado.
El 24 de diciembre cumplió con el ritual número 39 de la previa de Navidad, recreando el hermoso momento que todos esperamos, una herencia emocional que atraviesa generaciones, desde los gurises de ayer hasta los de hoy.