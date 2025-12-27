La Serenata Móvil celebra 25 años con dos presentaciones y un emotivo recuerdo

La primera salida será el domingo 28, con un recorrido por la vía hacia el centro y el sur de la ciudad, mientras que el martes 30 la Serenata Móvil llegará por la vía hacia los barrios del norte, incluyendo el Hospital, barrio San Isidro y otros sectores de la ciudad, acercando su música a vecinos y vecinas de distintos puntos de Larroque.

Este nuevo aniversario tiene un significado especial, ya que el grupo transitará estas presentaciones con sentidas ausencias. Durante este año fallecieron Ricardo “Gordo” Elena y Abel Torres, integrantes y referentes muy queridos de la Serenata Móvil, cuya huella permanece viva en la memoria del grupo y de la comunidad. Su recuerdo estará presente en cada recorrido y en cada canción.

En esta etapa, la Serenata Móvil se presenta con nuevos integrantes, renovando la formación sin perder la esencia que la caracteriza. El grupo está integrado por Miguel Machado, Pototo Fiorotto, Omar Izaguirre, Roque González, el Negro Marín y Papita González.

La animación estará a cargo de Armando “Fosforito” Fiorotto, mientras que el sonido será responsabilidad de Elvio Fiorotto.

A 25 años de su primera salida, la Serenata Móvil vuelve a las calles de Larroque para celebrar su historia, homenajear a quienes ya no están y reafirmar una tradición que sigue uniendo a la comunidad a través de la música.



Papita González, uno de los músicos que estará presente en las recorridas, comentó en su cuenta de facebook, que "este no es solo un fin de año más. Es la celebración de 25 años de historia, de noches frías y veranos cálidos, de risas y alguna lágrima. Es la Serenata Móvil, el corazón musical de Larroque.



Un cuarto de siglo después, volvemos a las calles. Cantaremos por los que están hoy aquí, regalándonos su arte, y cantaremos, más fuerte que nunca, por aquellos músicos queridos que nos miran desde el cielo. Su música vive en nosotros.



Acompañanos en este reencuentro con nuestra memoria y nuestra gente: Este Domingo 28: La magia empieza en el Centro de Larroque. Martes 30: Recorremos el Barrio San Isidro, Hospital y más calles. Salí a tu puerta, sentí la música, sé parte de esta historia. ¡25 Años de la Serenata Móvil: El latido de Larroque!