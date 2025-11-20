Realizaron un mural por el Día Mundial de la Diabetes en el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard

El pasado 17 de noviembre, el Área de Salud de la Municipalidad y el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard llevaron adelante una actividad especial en el marco del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado cada 14 de noviembre.

LOCALES20/11/2025
585481966_1264352745736848_1393899580268838854_n

Como parte de la propuesta, se elaboró un mural alusivo a la fecha con el propósito de promover la concientización y visibilizar la importancia del cuidado de la salud. La obra estuvo a cargo de la artista Daniela Guzmán, quien trabajó acompañada por profesionales del centro de salud, niños y vecinos de la comunidad.

Con huellas de manos en color azul —símbolo mundial de la diabetes— y mensajes vinculados a la prevención, el mural se transformó en una expresión colectiva de compromiso con la salud y el bienestar.

La actividad fue celebrada por los presentes como una forma de unir arte y conciencia, fortaleciendo los espacios comunitarios y promoviendo hábitos saludables en la población.

585877843_1264352899070166_8542145717351927761_n

berardo21

roberto-romani-la-ultima-estrellajpg

690x690

kioscolaplaza