Realizaron un mural por el Día Mundial de la Diabetes en el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard

Como parte de la propuesta, se elaboró un mural alusivo a la fecha con el propósito de promover la concientización y visibilizar la importancia del cuidado de la salud. La obra estuvo a cargo de la artista Daniela Guzmán, quien trabajó acompañada por profesionales del centro de salud, niños y vecinos de la comunidad.

Con huellas de manos en color azul —símbolo mundial de la diabetes— y mensajes vinculados a la prevención, el mural se transformó en una expresión colectiva de compromiso con la salud y el bienestar.

La actividad fue celebrada por los presentes como una forma de unir arte y conciencia, fortaleciendo los espacios comunitarios y promoviendo hábitos saludables en la población.