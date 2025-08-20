Mejora el clima con alerta por viento fuerte y fin de semana agradable

Los reportes de lluvia con valores de entre 50 y 70 mm en la región, fueron la cara visible de la ciclogénesis que se está retirando y que como producto residual está dejando algo de viento, con alerta por ráfagas que en algunas zonas del centro este del país, podrían llegar a los 80 km por hora.



Pero todo eso comenzará a cambiar a partir del desplazamiento del centro de baja presión hacia el este, con clima estable a partir de mañana, pero con aumento de nubosidad temporal para el viernes y algunas lloviznas aisladas.



Según el pronóstico para Larroque, este miércoles 20 de agosto, persiste la probabilidad de lluvias durante la mañana y la tarde, con temperaturas máximas de 19 °C y mínimas de 12 °C. Los vientos soplarán con ráfagas de 60 a 69 km/h.

Para el jueves 21 se prevé una jornada más tranquila, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 8 °C y 19 °C, aunque por la noche los vientos volverán a soplar desde el sur con ráfagas de hasta 50 km/h.

El viernes 22 se esperan lluvias aisladas durante la tarde y la noche, con mínimas de 12 °C y máximas de 18 °C, acompañadas nuevamente de ráfagas de 42 a 50 km/h.

El fin de semana mostrará una mejora en las condiciones: el sábado 23 y domingo 24 se espera cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 5 y 31 °C. Hacia el lunes 25, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con máximas que podrían alcanzar los 20 °C y mínimas de 8 °C, y sin vientos significativos.







