El sur de Entre Ríos podría verse afectado a comienzos de la próxima semana por un sistema de ciclogénesis que se espera entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto. Según los pronósticos, existe la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento, con acumulaciones que podrían acercarse a lo que normalmente llueve durante todo agosto.
Mejora el clima con alerta por viento fuerte y fin de semana agradable
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla que afecta al sur de Entre Ríos y otras zonas del centro y este del país, debido a la presencia de vientos fuertes del sudoeste y oeste. Se esperan velocidades de 30 a 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 65 y 80 km/h.REGION20/08/2025-
Los reportes de lluvia con valores de entre 50 y 70 mm en la región, fueron la cara visible de la ciclogénesis que se está retirando y que como producto residual está dejando algo de viento, con alerta por ráfagas que en algunas zonas del centro este del país, podrían llegar a los 80 km por hora.
Pero todo eso comenzará a cambiar a partir del desplazamiento del centro de baja presión hacia el este, con clima estable a partir de mañana, pero con aumento de nubosidad temporal para el viernes y algunas lloviznas aisladas.
Según el pronóstico para Larroque, este miércoles 20 de agosto, persiste la probabilidad de lluvias durante la mañana y la tarde, con temperaturas máximas de 19 °C y mínimas de 12 °C. Los vientos soplarán con ráfagas de 60 a 69 km/h.
Para el jueves 21 se prevé una jornada más tranquila, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 8 °C y 19 °C, aunque por la noche los vientos volverán a soplar desde el sur con ráfagas de hasta 50 km/h.
El viernes 22 se esperan lluvias aisladas durante la tarde y la noche, con mínimas de 12 °C y máximas de 18 °C, acompañadas nuevamente de ráfagas de 42 a 50 km/h.
El fin de semana mostrará una mejora en las condiciones: el sábado 23 y domingo 24 se espera cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 5 y 31 °C. Hacia el lunes 25, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con máximas que podrían alcanzar los 20 °C y mínimas de 8 °C, y sin vientos significativos.
La Expo Rural Gualeguaychú 2025 anuncia su grilla artística con música, danza y fiesta para todos
La Sociedad Rural Gualeguaychú continúa sumando propuestas para la nueva edición de la Expo Rural, que se desarrollará del viernes 12 al domingo 14 de septiembre, y que promete una programación artística de gran calidad y variedad.
"De Larroque al mundo: Alejo Taffarel y el equipo que puso a Villa Elisa en la mira de la ONU".
Desde hace dos años, el larroquense Alejo Taffarel está al frente de la Dirección de Turismo de Villa Elisa. Licenciado en Turismo (UADER) y especializado en Mercadotecnia Turística, Destinos Turísticos Inteligentes y Marketing Digital, Alejo lidera un equipo de seis personas y coordina la microregión Tierra de Palmares, que une a Colón, San José, Ubajay, Liebig, General Campos, San Salvador y la propia Villa Elisa.
La Comuna de Irazusta participó de un encuentro sobre ESI, PASEC y consumos problemáticos
El pasado jueves 31 de julio, la Comuna de Irazusta fue parte de una jornada de trabajo e intercambio realizada en la ciudad de Larroque, organizada por la Coordinación de ESI - PASEC y Consumos Problemáticos.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo para gran parte del territorio entrerriano entre la noche del jueves y la mañana del viernes, ante la probabilidad de fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones.
Comienzo fresco y cierre inestable para la semana, luego de los 50 mm de lluvia en Larroque
Se inicia la semana con mañanas frías y un aire típicamente invernal. Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 17 grados, con cielos mayormente despejados hasta el miércoles. Sin embargo, el buen tiempo no será duradero: se espera un cambio de condiciones hacia el jueves.
El Dr. Rubén Chaia disertará en San Luis sobre inteligencia artificial aplicada a la justicia penal
El próximo viernes se realizará en San Luis el primer encuentro de inteligencia artificial aplicada a la justicia, donde el Dr. Rubén Chaia fue convocado para abordar un tema de gran actualidad: el impacto de la inteligencia artificial en la justicia penal.
Entre Ríos tendrá la primera Estación Transformadora Digital del país con la obra que Enersa realiza en Viale
El gobierno provincial, junto Enersa, avanza en una obra estratégica que beneficiará al parque industrial de Viale y a las zonas aledañas. Se trata de la futura línea que unirá la Estación Transformadora Crespo-Viale, cuyo pliego ya fue aprobado y será próximamente licitado. El proyecto busca garantizar un suministro confiable y de calidad, acompañando el crecimiento del sector productivo local.
Con Bustos en el arco, Deportivo Cuenca cortó la mala racha con triunfo ante Vinotinto
Después de seis partidos sin ganar en la LigaPro, Deportivo Cuenca volvió a sonreír con una victoria 2-0 sobre Vinotinto FC en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Los goles de Alexis Rodríguez (35′) y Luis Carlos Gustavino (45′) rompieron la sequía y devolvieron al equipo morlaco a la lucha por el hexagonal final. Brian Bustos no tuvo sobresaltos y mantuvo el arco en cero.
Luego de conocerse que no formará parte de la lista a Senador, el dirigente radical y diputado nacional Atilio Benedetti reafirmó su compromiso con la provincia de Entre Ríos, con Juntos por Entre Ríos y con la Unión Cívica Radical (UCR), destacando que su labor política siempre estuvo orientada al servicio colectivo y no a intereses personales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla que afecta al sur de Entre Ríos y otras zonas del centro y este del país, debido a la presencia de vientos fuertes del sudoeste y oeste. Se esperan velocidades de 30 a 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 65 y 80 km/h.