Publican aviso de corto plazo por tormentas fuertes y ráfagas en el sur entrerriano

La advertencia, emitida a las 16:34 horas, tiene una validez inicial de dos horas (hasta las 18:34 h), por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones. También podría afectar a localidades del sur de Santa Fe

La zona de cobertura abarca los departamentos de Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Nogoyá, Tala, Victoria y en Santa Fe: Iriondo, San Jerónimo y San Lorenzo.