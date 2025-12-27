Hay 27 radares fijos y móviles homologados en rutas provinciales y nacionales. El de ruta 16 se encuentra en el acceso sur de Gualeguaychú, en inmediaciones del denominado cluster industrial. Conocé los puntos de control y las velocidades permitidas.
Publican aviso de corto plazo por tormentas fuertes y ráfagas en el sur entrerriano
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas que afectará a diversas localidades de la provincia de Entre Ríos durante la tarde de este sábado.REGION27/12/2025-
La advertencia, emitida a las 16:34 horas, tiene una validez inicial de dos horas (hasta las 18:34 h), por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones. También podría afectar a localidades del sur de Santa Fe
La zona de cobertura abarca los departamentos de Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Nogoyá, Tala, Victoria y en Santa Fe: Iriondo, San Jerónimo y San Lorenzo.
Luego de jornadas con condiciones más estables, el tiempo comenzará a cambiar a partir de los próximos días. Según el pronóstico meteorológico, desde este martes y hasta el viernes inclusive se registrará un ascenso sostenido de las temperaturas, impulsado por la rotación del viento al sector norte.
La semana en Larroque estará marcada por una notable variación en las condiciones climáticas, con un inicio nublado y algo inestable a un fin de semana caluroso y con algo de lluvia.
Central Larroque definirá esta noche, a las 20:30 hs, el campeonato cuando visite a Deportivo Urdinarrain en el estadio Teodoro Treise, en el partido de vuelta de la final.
El SMN emitió alerta amarilla por calor para el noroeste entrerriano y Larroque vivirá hoy el día de más calor
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por temperaturas extremas, con laa advertencia que señala posibles efectos leves a moderados en la salud. Aunque no se trata del nivel más alto, el organismo recuerda que el calor puede volverse riesgoso para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo que se recomienda tomar precauciones.
La Biblioteca Popular J. J. Urquiza se convirtió en el escenario de un importante evento: un curso gratuito de Manipulación de Alimentos, dirigido a los vecinos y vecinas de Irazusta. Esta capacitación de 4 horas tenía como objetivo principal promover la incorporación de buenas prácticas de higiene y manipulación segura en el manejo de alimentos.
Orgullo de Larroque: Brian Bustos hace historia en Ecuador y va por la gloria continental
El arquero surgido en Central Larroque fue pieza fundamental en la clasificación del Deportivo Cuenca a la Copa Sudamericana. Tras una temporada brillante, el "Pulpo" buscará en marzo el pase definitivo a la fase de grupos del torneo internacional, aunque eso dependerá de la renovación del contrato que finalizó con el último partido.
La infaltable agrupación de musiqueros larroquenses vuelve a recorrer la ciudad para celebrar sus 25 años de historia, con dos presentaciones especiales que se desarrollarán este sábado 28 y el martes 30 de diciembre y que estarán marcadas por la emoción y el recuerdo.
En Entre Ríos crece la participación de la soja de segunda en la campaña 2025/26
Según el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), el área total destinada al cultivo se estima en 1.150.000 hectáreas, de las cuales el 35 % (400.000 ha) corresponde a soja de primera y el 65 % (750.000 ha) a soja de segunda.
Cesó el alerta por tormentas en el sur de la provincia y el calor seguirá pegando
Por ahora sólo pronostican nubosidad en aumento entre la noche del sábado y la mañana del domingo, y aumento de temperatura hasta el 31 de diciembre. En el mediano plazo no hay posibilidades de lluvia.
Publican aviso de corto plazo por tormentas fuertes y ráfagas en el sur entrerriano
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas que afectará a diversas localidades de la provincia de Entre Ríos durante la tarde de este sábado.