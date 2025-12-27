Publican aviso de corto plazo por tormentas fuertes y ráfagas en el sur entrerriano

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas que afectará a diversas localidades de la provincia de Entre Ríos durante la tarde de este sábado.

La advertencia, emitida a las 16:34 horas, tiene una validez inicial de dos horas (hasta las 18:34 h), por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones.  También podría afectar a localidades del sur de Santa Fe 

La zona de cobertura abarca los departamentos de Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Nogoyá, Tala, Victoria y en Santa Fe: Iriondo, San Jerónimo y San Lorenzo.

