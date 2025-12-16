Radares en Entre Ríos: dónde están ubicados y cómo saber si tengo una multa

Luego de jornadas con condiciones más estables, el tiempo comenzará a cambiar a partir de los próximos días. Según el pronóstico meteorológico, desde este martes y hasta el viernes inclusive se registrará un ascenso sostenido de las temperaturas, impulsado por la rotación del viento al sector norte.
De cara al inicio de una nueva temporada estival, y teniendo en cuenta que Entre Ríos es una provincia elegida como destino turístico y también como paso obligado para miles de viajeros, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos recordó que se encuentran activos radares de control de velocidad en rutas provinciales y nacionales.
Se trata de dispositivos fijos y móviles homologados oficialmente, ubicados en distintos tramos estratégicos. En zonas urbanas y cruces se controlan velocidades que oscilan entre los 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que en autovías los límites permitidos van de 100 a 120 kilómetros por hora, según el sector.
De interés larroquense, es el que se encuentra sobre ruta 16, que aunque supongamos que comienza en cruce con la ruta 11, a metros de la caminera de Gualeguay y termine en el cruce con la 14, finalmente se prolonga por el acceso sur. El radar en cuestión estaría a un par de kilómetros después de la segunda rotonda en dirección a Gualeguaychú, cerca del cluster industrial.
Desde el organismo provincial explicaron que el objetivo principal de estos controles es la prevención de siniestros viales, especialmente en épocas del año donde se incrementa notablemente la circulación vehicular por el movimiento turístico. En muchos casos, los radares están instalados en accesos a localidades y cruces urbanos donde es necesario reducir la velocidad.
En cuanto a los controles en rutas nacionales, los radares homologados se encuentran publicados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según la información oficial, Entre Ríos cuenta con 27 puntos de control habilitados en todo su territorio.
Cómo saber si tengo una multa por radares en Entre Ríos
La Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos dispone de un portal online para que los conductores puedan consultar si registran infracciones. Para acceder, sólo es necesario ingresar el dominio del vehículo o el número de acta.
La consulta se realiza a través del siguiente sitio web:
https://monitoreovialentrerios.info/#/consulta-infracciones
Valores de las multas
Actualmente, el valor de la Unidad Fija es de $1.613. Las infracciones por exceso de velocidad o cruce de semáforos en rojo tienen sanciones que van de 300 a 500 Unidades Fijas. En caso de optar por el pago voluntario, el monto total de la multa se reduce en un 50%.
