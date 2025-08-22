En septiembre se licitará la obra de finalización de la Escuela Técnica "Pablo Broese"

La apertura de sobres será el jueves 18 de septiembre, a las 10 horas, en la Sala de Reuniones Municipal “María Esther de Miguel”. Allí se conocerán las ofertas para terminar un edificio que marcará un antes y un después en la formación de los jóvenes de la ciudad.

Un proyecto que atravesó años de espera

La historia de esta obra comenzó en septiembre de 2017, cuando se realizó el primer llamado a licitación. Fue adjudicada en julio de 2018 y las máquinas comenzaron a trabajar en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, las dificultades presupuestarias y administrativas provocaron su paralización en diciembre de 2019.

En julio de 2021 la obra pudo retomarse y, para abril de 2022, ya mostraba un avance del 32,5 %, con fundaciones completas, mampostería en altura y techos en ejecución. Un año más tarde, en octubre de 2023, el progreso alcanzaba el 80 %, dejando a Larroque a un paso de contar con un edificio técnico moderno y funcional que luego quedó suspendido.

Orgullo y compromiso local

El intendente Francisco Benedetti celebró la decisión provincial y puso en palabras el sentimiento de toda la comunidad:

“Esta es una gran noticia para Larroque. Estamos avanzando de manera concreta hacia la terminación de una obra largamente esperada, que marcará un antes y un después para nuestros jóvenes y para toda la ciudad”.

Desde el municipio remarcaron que el edificio brindará instalaciones adecuadas para la enseñanza técnica y abrirá nuevas oportunidades de formación y desarrollo:

“El compromiso de nuestra gestión es acompañar y promover cada instancia hasta ver terminada la escuela que Larroque merece. La educación técnica es clave para el futuro de nuestros jóvenes y para el crecimiento de la región”.



