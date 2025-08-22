Es uno delos cambios que la Municipalidad de Larroque implementará en el sentido de circulación de tres calles principales de la ciudad, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones.
En septiembre se licitará la obra de finalización de la Escuela Técnica "Pablo Broese"
Larroque dio un paso decisivo hacia la concreción de un sueño largamente esperado. El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto que habilita el llamado a licitación para culminar la Escuela de Educación Técnica N° 4 “Pablo Roberto Broese”, cuya construcción había quedado inconclusa tras varios años de avances y detenciones.LOCALES22/08/2025-
La apertura de sobres será el jueves 18 de septiembre, a las 10 horas, en la Sala de Reuniones Municipal “María Esther de Miguel”. Allí se conocerán las ofertas para terminar un edificio que marcará un antes y un después en la formación de los jóvenes de la ciudad.
Un proyecto que atravesó años de espera
La historia de esta obra comenzó en septiembre de 2017, cuando se realizó el primer llamado a licitación. Fue adjudicada en julio de 2018 y las máquinas comenzaron a trabajar en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, las dificultades presupuestarias y administrativas provocaron su paralización en diciembre de 2019.
En julio de 2021 la obra pudo retomarse y, para abril de 2022, ya mostraba un avance del 32,5 %, con fundaciones completas, mampostería en altura y techos en ejecución. Un año más tarde, en octubre de 2023, el progreso alcanzaba el 80 %, dejando a Larroque a un paso de contar con un edificio técnico moderno y funcional que luego quedó suspendido.
Orgullo y compromiso local
El intendente Francisco Benedetti celebró la decisión provincial y puso en palabras el sentimiento de toda la comunidad:
“Esta es una gran noticia para Larroque. Estamos avanzando de manera concreta hacia la terminación de una obra largamente esperada, que marcará un antes y un después para nuestros jóvenes y para toda la ciudad”.
Desde el municipio remarcaron que el edificio brindará instalaciones adecuadas para la enseñanza técnica y abrirá nuevas oportunidades de formación y desarrollo:
“El compromiso de nuestra gestión es acompañar y promover cada instancia hasta ver terminada la escuela que Larroque merece. La educación técnica es clave para el futuro de nuestros jóvenes y para el crecimiento de la región”.
Se presenta en Larroque “Violentos jardines de América”, de María Esther de Miguel
Este jueves 21 de agosto, a las 15, la Sala de Reuniones Municipal de Larroque (25 de Mayo 266, planta alta) será escenario de la presentación de Violentos jardines de América, el segundo título de la Serie María Esther de Miguel, dedicada a difundir y revalorizar la obra de la reconocida escritora larroquense.
El Parque La Estación se vistió de colores este domingo para celebrar el Día del Niño con una jornada que convocó a cientos de familias de la ciudad. El Playón central fue el escenario de un encuentro lleno de juegos, arte y espectáculos que hicieron brillar la tarde.
Este sábado 16 de agosto, a las 19:00 h, la comunidad de Larroque se reunirá en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para un sentido homenaje en memoria del querido Padre Alberto Paoli, a 32 años de su fallecimiento.
El querido músico y vecino que dejó una huella entrañable en la cultura local y provincial, fallecido el 28 de junio pasado, fue protagonista en 2019 del cortometraje “La Pasarela”, que retrató los últimos días de un abuelo "ex ferroviario" pero también, enamorado de su acordeón.
Exitosa jornada de capacitación en RCP y Primeros Auxilios en el Polideportivo Municipal
El viernes 8 de agosto, el Polideportivo Municipal fue escenario de una concurrida jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios, a cargo del Lic. Sergio Sack. La propuesta despertó un marcado interés en la comunidad, reuniendo a docentes, profesionales y trabajadores de la salud, instructores de actividades físicas, personal de fuerzas de seguridad, bomberos y vecinos en general.
El Dr. Rubén Chaia disertará en San Luis sobre inteligencia artificial aplicada a la justicia penal
El próximo viernes se realizará en San Luis el primer encuentro de inteligencia artificial aplicada a la justicia, donde el Dr. Rubén Chaia fue convocado para abordar un tema de gran actualidad: el impacto de la inteligencia artificial en la justicia penal.
Entre Ríos bajo alerta: prevén lluvias intensas, tormentas fuertes y ráfagas de viento
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de distintos niveles para la provincia de Entre Ríos ante la llegada de un sistema de mal tiempo que se intensificará este lunes y martes. Se trata de un proceso de formación de baja presión —conocido como ciclogénesis— que dará lugar a un temporal poco habitual para el mes de agosto.
Entre Ríos tendrá la primera Estación Transformadora Digital del país con la obra que Enersa realiza en Viale
El gobierno provincial, junto Enersa, avanza en una obra estratégica que beneficiará al parque industrial de Viale y a las zonas aledañas. Se trata de la futura línea que unirá la Estación Transformadora Crespo-Viale, cuyo pliego ya fue aprobado y será próximamente licitado. El proyecto busca garantizar un suministro confiable y de calidad, acompañando el crecimiento del sector productivo local.
Luego de conocerse que no formará parte de la lista a Senador, el dirigente radical y diputado nacional Atilio Benedetti reafirmó su compromiso con la provincia de Entre Ríos, con Juntos por Entre Ríos y con la Unión Cívica Radical (UCR), destacando que su labor política siempre estuvo orientada al servicio colectivo y no a intereses personales.
