Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) llevó adelante la renovación de su conducción y confirmó la continuidad de Carlos Castagnani como presidente de la entidad. La nueva Mesa Ejecutiva quedó integrada por dirigentes provenientes de distintas confederaciones del país, reafirmando el carácter federal y participativo que distingue a la organización.
Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios
En el marco del plan del control del fuego, el gobierno de Entre Ríos prohibió cualquier clase de quema, en todas sus variantes, desde el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.PRODUCCION20/11/2025-
La medida se formalizó con la publicación de la Resolución 1685/25 de la Secretaría de Ambiente, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La misma precisa la prohibición total del uso de fuego en cualquier modalidad durante el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. Incluso, el plazo puede extenderse, de entenderlo necesario las autoridades provinciales.
Desde Ambiente pusieron en valor la vigencia de la Ley Provincial Nº 9.868 y su Decreto Reglamentario Nº 3186/09 que facultan a la autoridad ambiental a establecer acciones preventivas en el manejo del fuego. La resolución indica que el fuego constituye un elemento de extrema peligrosidad y que, en el contexto climático actual, incluso las quemas controladas representan un riesgo significativo.
Informes del Centro de Predicción Climática anticipan la posible entrada en un período La Niña, lo que incrementa la probabilidad de sequías prolongadas y, en consecuencia, eleva el riesgo de incendios. En otro tramo de la resolución se advierte que los incendios derivados de quemas no controladas han provocado en años anteriores pérdidas de bosque nativo, pastizales, biodiversidad y daños ambientales severos. Además, se remarcó que este tipo de siniestros pone en riesgo la integridad de diversas formas de vida.
La resolución dispone que queda prohibido todo tipo de quema, sin distinción, durante los tres meses establecidos. Solo podrán habilitarse excepciones en casos específicos y únicamente luego de un análisis técnico previo y la autorización expresa de la Secretaría de Ambiente.
En caso de incumplimiento, la normativa establece que se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 19 del Decreto Nº 3186/09, que contemplan multas y otras medidas administrativas según la gravedad del hecho.
En la provincia de Entre Ríos, el cultivo de maíz de primera se presenta con resultados muy alentadores. Según el Sistema de Información de la BolsaCER, se estima que se han implantado 430.000 hectáreas dedicadas a este cereal.
Informe bianual: La actividad económica de Entre Ríos creció 3,8% interanual en junio y consolida su recuperación
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos presentó su informe bianual de actividad económica, que analiza la evolución de la economía provincial entre junio de 2023 y junio de 2025.
La provincia de Entre Ríos marcó el inicio de una nueva etapa agrícola con el comienzo de la siembra de soja de primera, uno de los cultivos de verano más relevantes para la campaña 2025/26.
La campaña triguera en el sur entrerriano avanza con buenas perspectivas y rindes prometedores
Con el inicio de la cosecha, los productores del sur de Entre Ríos comienzan a delinear las primeras estimaciones de una campaña triguera que, según coinciden los referentes del sector, muestra muy buenos signos en los lotes.
El gobierno trabaja junto a ganaderos y técnicos en la lucha contra diversas enfermedades bovinas
Con la participación de un centenar de profesionales veterinarios, se conformó la Mesa Técnica Provincial de Tristeza Bovina, forma coloquial de referirse a un conjunto de enfermedades. Su objetivo es enfrentar desde la integración del trabajo entre ganaderos y veterinarios el avance de las enfermedades anemizantes que afectan al rodeo entrerriano.
Este martes 18 de noviembre, a las 17, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, se realizará el acto de entrega de la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” al poeta, músico, periodista, historiador y gestor cultural entrerriano Roberto Alonso Romani.
Roberto Romani recibió la Mención De Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi”
En la tarde de este martes 18 de noviembre, el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación fue escenario de un homenaje histórico al ilustre larroquense, una distinción que reconoce a quienes, por su trayectoria y aporte a la sociedad, han contribuido de manera trascendental al desarrollo cultural argentino.
Entre la tarde y la noche del jueves podrían registrarse fenómenos que pueden llegar a ser intensos con ráfagas de viento, posible caída de granizo y lluvia que dejará hasta 40 mm de agua acumulada.
Realizaron un mural por el Día Mundial de la Diabetes en el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard
El pasado 17 de noviembre, el Área de Salud de la Municipalidad y el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard llevaron adelante una actividad especial en el marco del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado cada 14 de noviembre.
Irazusta participó del cierre de los talleres 2025 en la muestra realizada en Larroque
La comunidad de Irazusta vivió una jornada especial con el cierre anual de los talleres de Jóvenes y Adultos 2025, donde quedó en evidencia el compromiso, el esfuerzo y el crecimiento de cada uno de los participantes.