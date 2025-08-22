El 93% del trigo entrerriano presenta una condición entre Buena y Muy Buena

En Entre Ríos, la superficie sembrada con trigo para la campaña 2025/26 se estima en aproximadamente 700.000 hectáreas, según publicó el Sistema de Información de la BolsaCER. Este valor representa un crecimiento del 13% en comparación con la campaña anterior, lo que equivale a unas 83.200 hectáreas adicionales destinadas al cultivo

A nivel provincial, la condición del cultivo se distribuye de la siguiente manera:

  • Muy buena: 50%
  • Buena: 43%
  • Regular: 6%
  • Mala: 1%

En conjunto, el 93% del área sembrada presenta una condición muy buena a buena, caracterizada por un adecuado stand de plantas y buena sanidad.

Por otro lado, el 7% restante (en condición regular y mala) corresponde principalmente a lotes resembrados, a causa de excesos hídricos previo a la emergencia.

Al observar la evolución de la condición del cultivo de trigo durante la segunda quincena de agosto en las últimas cinco campañas, se destaca que los estados muy bueno y bueno han prevalecido de forma constante en la superficie evaluada.

En particular, la campaña 2025/26 se distingue con un 50% del área en condición muy buena, el valor más alto registrado en ese rango en el período analizado. Esto refleja una mejora respecto a campañas anteriores, consolidando un panorama favorable para el desarrollo del cultivo en la provincia.

