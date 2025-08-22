El 93% del trigo entrerriano presenta una condición entre Buena y Muy Buena

Una cruzada solidaria para “Lucecitas”: invitan a donar hacienda para el remate del 26 de agosto
Con la iniciativa de la familia Mendizábal y el acompañamiento de productores, se organiza una colecta de hacienda que será rematada el martes 26 de agosto en la feria que realizará Ricardo Mendizábal Consignaciones, en Sociedad Rural Gualeguay. Lo recaudado en la subasta de los animales donados será destinado íntegramente a la Escuela de Educación Especial Lucecitas, que atraviesa un momento económico complejo.