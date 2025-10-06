Presentaron un proyecto de ley para regular la aplicación de fitosanitarios con estándares ambientales

La iniciativa, elaborada junto a la Red de Buenas Prácticas Agrícolas —espacio que reúne a más de 80 instituciones públicas y privadas— cuenta con un amplio respaldo parlamentario, al ser acompañada por más de 25 legisladores de distintos bloques.

“Este proyecto no es sólo una respuesta a las demandas sociales, sino una apuesta estratégica al futuro del sistema agroalimentario argentino, que debe ser competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible”, afirmó Benedetti.

Puntos centrales del proyecto

Buenas Prácticas de Aplicación (BPA): toda aplicación deberá realizarse con equipos registrados y en condiciones meteorológicas adecuadas, respetando zonas de resguardo y bajo receta profesional.

Zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento: se establecen distancias mínimas para proteger poblaciones, escuelas rurales, cursos de agua y áreas naturales.

Capacitación obligatoria y periódica para aplicadores, asesores y fiscalizadores.

Trazabilidad y transparencia: toda aplicación quedará respaldada por receta digital con archivo obligatorio.

Control estricto de equipos y productos: sólo podrán usarse insumos autorizados por SENASA, con verificación técnica periódica y registro en sistemas provinciales y nacionales.

Gestión ambiental post consumo: prohibición de descargas en cursos de agua y obligatoriedad de cumplir con la Ley de Envases Vacíos (27.279).

Régimen sancionatorio claro: con apercibimientos, multas y clausuras para infracciones graves y leves.



Autores

Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos)

Maximiliano Ferraro (CC–ARI – CABA)



Cofirmantes

Carlos D’Alessandro, Martín Ardohain, María Luisa Chomiak, Pablo Juliano, Fabio Quetglas, Juan Manuel López, Germana Figueroa Casas, Martín Maquieyra, Yamila Ruiz, Luis Alberto Picat, Martín Yeza, Roberto Sánchez, Victoria Borrego, Margarita Stolbizer, Carla Carrizo, Mónica Frade, Oscar Agost Carreño, Mariano Campero, Marcela Colli, Francisco Morchio, Marcela Campagnoli, Danya Tavela, Héctor Baldassi, Florencio Randazzo, Mario Barletta y Soledad Carrizo