El Vicedirector del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Luciano Challio, señaló que las retenciones cero duraron apenas tres días y afirmó que esa medida, solo benefició a exportadores y grandes acopiadores. “El productor, como en otros gobiernos, la vio pasar”, resumió.
Presentaron un proyecto de ley para regular la aplicación de fitosanitarios con estándares ambientales
El diputado nacional Atilio Benedetti , junto a Maximiliano Ferraro (CC–ARI), presentó un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios en todo el territorio nacional.PRODUCCION06/10/2025-
La iniciativa, elaborada junto a la Red de Buenas Prácticas Agrícolas —espacio que reúne a más de 80 instituciones públicas y privadas— cuenta con un amplio respaldo parlamentario, al ser acompañada por más de 25 legisladores de distintos bloques.
“Este proyecto no es sólo una respuesta a las demandas sociales, sino una apuesta estratégica al futuro del sistema agroalimentario argentino, que debe ser competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible”, afirmó Benedetti.
Puntos centrales del proyecto
Buenas Prácticas de Aplicación (BPA): toda aplicación deberá realizarse con equipos registrados y en condiciones meteorológicas adecuadas, respetando zonas de resguardo y bajo receta profesional.
Zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento: se establecen distancias mínimas para proteger poblaciones, escuelas rurales, cursos de agua y áreas naturales.
Capacitación obligatoria y periódica para aplicadores, asesores y fiscalizadores.
Trazabilidad y transparencia: toda aplicación quedará respaldada por receta digital con archivo obligatorio.
Control estricto de equipos y productos: sólo podrán usarse insumos autorizados por SENASA, con verificación técnica periódica y registro en sistemas provinciales y nacionales.
Gestión ambiental post consumo: prohibición de descargas en cursos de agua y obligatoriedad de cumplir con la Ley de Envases Vacíos (27.279).
Régimen sancionatorio claro: con apercibimientos, multas y clausuras para infracciones graves y leves.
Autores
Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos)
Maximiliano Ferraro (CC–ARI – CABA)
Cofirmantes
Carlos D’Alessandro, Martín Ardohain, María Luisa Chomiak, Pablo Juliano, Fabio Quetglas, Juan Manuel López, Germana Figueroa Casas, Martín Maquieyra, Yamila Ruiz, Luis Alberto Picat, Martín Yeza, Roberto Sánchez, Victoria Borrego, Margarita Stolbizer, Carla Carrizo, Mónica Frade, Oscar Agost Carreño, Mariano Campero, Marcela Colli, Francisco Morchio, Marcela Campagnoli, Danya Tavela, Héctor Baldassi, Florencio Randazzo, Mario Barletta y Soledad Carrizo
Concepción del Uruguay recuperó su muestra rural con una edición que superó todas las expectativas
Después de ocho años sin realizarse, la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay volvió a organizar su exposición y el resultado fue ampliamente positivo. La muestra se realizó del 26 al 28 de septiembre y terminó siendo mucho más grande de lo que se había previsto inicialmente, tanto en participación como en volumen comercial y presencia de público.
La campaña 2025/26 avanza con ritmo firme en Entre Ríos. La siembra de girasol ya concluyó y el maíz de primera está próximo a completarse. Reportan daños de jabalíes en lotes implantados.
Se realizó en Paraná un taller sobre Especies Exóticas destinado a fortalecer el trabajo del Gobierno provincial y entidades civiles, en materia de conservación de la biodiversidad y protección del sector productivo. La actividad se desarrolló en el Museo Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, y estuvo organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos.
La UIER tendrá este jueves 25 su 21° Jornada de la Industria con destacados disertantes
El evento organizado por la Unión Industrial de Entre Ríos se realizará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Bajo el lema “La industria que queremos en Entre Ríos”, el encuentro reunirá a referentes del sector productivo, funcionarios de distintos niveles y especialistas de prestigio nacional e internacional.
Un productor radicado en Cuchilla Redonda, organiza el 1° Campeonato Mundial de la Carne
Se trata de Luis Barcos, el veterinario que hasta hace poco formó parte de la OMSA y que introdujo en el país la raza bovina Wagyu, que cría en los campos ubicados en el oeste del departamento Gualeguaychú, declarados reserva natural de usos múltiples. El evento que convocará a un centenar de participantes de varios países, se realizará en Buenos Aires.
El Vicedirector del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Luciano Challio, señaló que las retenciones cero duraron apenas tres días y afirmó que esa medida, solo benefició a exportadores y grandes acopiadores. “El productor, como en otros gobiernos, la vio pasar”, resumió.
Presentaron un proyecto de ley para regular la aplicación de fitosanitarios con estándares ambientales
El diputado nacional Atilio Benedetti , junto a Maximiliano Ferraro (CC–ARI), presentó un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios en todo el territorio nacional.
El larroquense Gastón Benedetti sufrió una grave lesión y se pierde el resto del Torneo Clausura
Pésimas noticias para Estudiantes de La Plata y para Larroque. Gastón Benedetti, el futbolista surgido de la localidad entrerriana, sufrió un esguince grado 3 del ligamento colateral interno en su rodilla derecha y estará fuera de las canchas por al menos dos meses.
Bomberos Voluntarios de Larroque renovó su Comisión Directiva tras la Asamblea General Ordinaria
La Asociación de Bomberos Voluntarios llevó adelante su Asamblea General Ordinaria el pasado 3 de octubre de 2025, a las 19 horas, donde se trataron diversos puntos institucionales y se concretó la renovación total de la Comisión Directiva y el órgano de fiscalización por vencimiento de mandato.
La Unidad Básica de Larroque anunció la realización de una importante reunión política que contará con la presencia de candidatos a Senador y Diputado Nacional, en el marco de la campaña rumbo a las próximas elecciones legislativas.