Entre Ríos: Cae el área de soja de primera pero crece la de segunda

Para la soja de primera, el SIBER estima un área planificada de 400.000 hectáreas, lo que representa una disminución interanual del 38 %, equivalente a 246.200 hectáreas menos que en el ciclo 2024/25, cuando la superficie cultivada alcanzó las 646.200 hectáreas. Según la información aportada por la red de colaboradores, ya se implantó el 96 % del área prevista, ubicándose el avance de siembra entre los más altos de los últimos seis años, en niveles comparables a los ciclos 2021/22 y 2020/21. No obstante, la superficie total resulta ser la más baja desde el ciclo 2020/21, lo que confirma una contracción marcada del área.







Avance en la siembra de soja de primera por zonas en la provincia de Entre Ríos.





En cuanto a la distribución territorial, el menor avance de la siembra de soja de primera se observa en el sector Oeste de la provincia, donde aún resta implantar el 7 % del área planificada.

En contraste, la soja de segunda presenta un escenario expansivo. Para el ciclo 2025/26, el SIBER proyecta un área cultivada de 750.000 hectáreas, lo que implica un incremento interanual del 17 %, es decir, 111.100 hectáreas más que en la campaña anterior, cuando se sembraron 638.900 hectáreas.







Grado de avance en la siembra y la superficie cultivada de soja de segunda en los últimos seis años.





A nivel provincial, el avance de siembra de soja de segunda se ubica en el 58 % de la intención, con unas 435.000 hectáreas ya implantadas. Si bien este porcentaje es inferior al registrado en los ciclos 2021/22 y 2020/21, en términos absolutos el área sembrada supera a la alcanzada en esos períodos, que fue de 405.000 y 398.000 hectáreas, respectivamente.

Por zonas, el sector Sur lidera el progreso de la siembra de soja de segunda con un 73 % de avance, mientras que en el resto del territorio provincial los valores oscilan entre el 46 % y el 54 %.







Avance de la siembra de soja de segunda por zonas en Entre Ríos.





El informe del SIBER refleja así un reordenamiento del esquema productivo sojero en Entre Ríos, con una clara retracción de la soja de primera y un fortalecimiento de la soja de segunda en la actual campaña.