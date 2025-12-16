Entre Ríos: Cae el área de soja de primera pero crece la de segunda

La siembra de sorgo en Entre Ríos correspondiente al ciclo 2025/26 atraviesa su tramo final, con muy pocas hectáreas aún pendientes de implantación en el territorio provincial. Así lo informaron los colaboradores del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER).
En Entre Ríos, las proyecciones para el ciclo agrícola 2025/26 muestran un marcado cambio en la distribución del área sojera. De acuerdo con las últimas actualizaciones del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), se registra una fuerte caída en la superficie destinada a soja de primera, mientras que la soja de segunda evidencia un crecimiento significativo.PRODUCCION16/12/2025-
Para la soja de primera, el SIBER estima un área planificada de 400.000 hectáreas, lo que representa una disminución interanual del 38 %, equivalente a 246.200 hectáreas menos que en el ciclo 2024/25, cuando la superficie cultivada alcanzó las 646.200 hectáreas. Según la información aportada por la red de colaboradores, ya se implantó el 96 % del área prevista, ubicándose el avance de siembra entre los más altos de los últimos seis años, en niveles comparables a los ciclos 2021/22 y 2020/21. No obstante, la superficie total resulta ser la más baja desde el ciclo 2020/21, lo que confirma una contracción marcada del área.
Avance en la siembra de soja de primera por zonas en la provincia de Entre Ríos.
En cuanto a la distribución territorial, el menor avance de la siembra de soja de primera se observa en el sector Oeste de la provincia, donde aún resta implantar el 7 % del área planificada.
En contraste, la soja de segunda presenta un escenario expansivo. Para el ciclo 2025/26, el SIBER proyecta un área cultivada de 750.000 hectáreas, lo que implica un incremento interanual del 17 %, es decir, 111.100 hectáreas más que en la campaña anterior, cuando se sembraron 638.900 hectáreas.
Grado de avance en la siembra y la superficie cultivada de soja de segunda en los últimos seis años.
A nivel provincial, el avance de siembra de soja de segunda se ubica en el 58 % de la intención, con unas 435.000 hectáreas ya implantadas. Si bien este porcentaje es inferior al registrado en los ciclos 2021/22 y 2020/21, en términos absolutos el área sembrada supera a la alcanzada en esos períodos, que fue de 405.000 y 398.000 hectáreas, respectivamente.
Por zonas, el sector Sur lidera el progreso de la siembra de soja de segunda con un 73 % de avance, mientras que en el resto del territorio provincial los valores oscilan entre el 46 % y el 54 %.
Avance de la siembra de soja de segunda por zonas en Entre Ríos.
El informe del SIBER refleja así un reordenamiento del esquema productivo sojero en Entre Ríos, con una clara retracción de la soja de primera y un fortalecimiento de la soja de segunda en la actual campaña.
Las Bolsas de Cereales y de Comercio emitieron un comunicado en el que destacan la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una baja permanente en los Derechos de Exportación para los principales complejos agroindustriales. La medida, señalan, representa un paso clave para mejorar la competitividad del sector y aliviar la carga impositiva que enfrentan los productores.
La cosecha de trigo en Entre Ríos avanza con firmeza y ya alcanza el 79 % del área implantada, es decir, 576.000 hectáreas de un total de 729.900 hectáreas sembradas en la campaña 2025/26. Así lo informó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) en su reporte semanal.
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través del Sistema de Información Agrícola (SIBER), publicó un informe en el que analiza cómo incide el costo del flete en los márgenes del productor de maíz en la provincia. La conclusión central es clara: en un cultivo de alto volumen y bajo precio relativo —como el maíz— la distancia al puerto de Rosario puede definir la rentabilidad y, en muchos casos, desalentar la siembra.
