Caería un 55 % el área destinada a la siembra de sorgo en Entre Ríos

De acuerdo a las proyecciones actuales, la superficie sembrada alcanzaría las 55.000 hectáreas, lo que significaría una caída interanual del 55 %. En términos absolutos, la retracción sería de unas 66.000 hectáreas en comparación con el ciclo anterior.

De confirmarse estas estimaciones, el ciclo 2025/26 se convertiría en el segundo con menor superficie implantada de sorgo desde la campaña 2000/01, reflejando una marcada reducción en la apuesta por este cultivo en la provincia.

En relación con la composición del área sembrada, el sorgo granífero concentraría el 56 % del total, con unas 31.000 hectáreas, mientras que el 44 % restante, equivalente a 24.000 hectáreas, correspondería al sorgo de doble propósito o forrajero.