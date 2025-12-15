Caería un 55 % el área destinada a la siembra de sorgo en Entre Ríos

La siembra de sorgo en Entre Ríos correspondiente al ciclo 2025/26 atraviesa su tramo final, con muy pocas hectáreas aún pendientes de implantación en el territorio provincial. Así lo informaron los colaboradores del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER).

PRODUCCION15/12/2025--
sorgo-cosecha-Ruralnet

De acuerdo a las proyecciones actuales, la superficie sembrada alcanzaría las 55.000 hectáreas, lo que significaría una caída interanual del 55 %. En términos absolutos, la retracción sería de unas 66.000 hectáreas en comparación con el ciclo anterior.

De confirmarse estas estimaciones, el ciclo 2025/26 se convertiría en el segundo con menor superficie implantada de sorgo desde la campaña 2000/01, reflejando una marcada reducción en la apuesta por este cultivo en la provincia.

En relación con la composición del área sembrada, el sorgo granífero concentraría el 56 % del total, con unas 31.000 hectáreas, mientras que el 44 % restante, equivalente a 24.000 hectáreas, correspondería al sorgo de doble propósito o forrajero.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
3 (4)

En Villaguay FAA realizó la última reunión del Consejo de Delegados

-
PRODUCCION15/12/2025

En la tarde-noche del jueves se realizó en Villaguay la última reunión del año del Consejo de Delegados, presidida por el director del Distrito III, Matías Martiarena; el vicedirector, Luciano Challio; y el secretario gremial, Alfredo Bel, con la participación de federados de distintos puntos de la provincia.

descargadesoja

Retenciones: Las Bolsas de Cereales y Comercio celebran la reducción permanente

-
PRODUCCION10/12/2025

Las Bolsas de Cereales y de Comercio emitieron un comunicado en el que destacan la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una baja permanente en los Derechos de Exportación para los principales complejos agroindustriales. La medida, señalan, representa un paso clave para mejorar la competitividad del sector y aliviar la carga impositiva que enfrentan los productores.

cosechabarro

El costo del flete condiciona la competitividad del maíz en Entre Ríos

-
PRODUCCION02/12/2025

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través del Sistema de Información Agrícola (SIBER), publicó un informe en el que analiza cómo incide el costo del flete en los márgenes del productor de maíz en la provincia. La conclusión central es clara: en un cultivo de alto volumen y bajo precio relativo —como el maíz— la distancia al puerto de Rosario puede definir la rentabilidad y, en muchos casos, desalentar la siembra.

En el día de hoy se realizó el remate programado en el predio de la Sociedad Rural Gualeguay a cargo de Ricardo Mendizabal Consignaciones, el cual fue muy fluido y finalizó con exitosas ventas (2)

La invernada impulsó el mercado y la hacienda subió casi 13% en Entre Ríos durante noviembre

-
PRODUCCION01/12/2025

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) difundió su relevamiento mensual de precios de hacienda en pie correspondiente a noviembre, basado en los valores registrados en los remates realizados por las rurales de la provincia. El informe confirma un mes claramente alcista para el mercado ganadero entrerriano, con un incremento promedio del 12,96% respecto de octubre y un fuerte protagonismo de la invernada.

berardo21

Lo más visto
3 (4)

En Villaguay FAA realizó la última reunión del Consejo de Delegados

-
PRODUCCION15/12/2025

En la tarde-noche del jueves se realizó en Villaguay la última reunión del año del Consejo de Delegados, presidida por el director del Distrito III, Matías Martiarena; el vicedirector, Luciano Challio; y el secretario gremial, Alfredo Bel, con la participación de federados de distintos puntos de la provincia.

690x690

kioscolaplaza