La Unidad Básica de Larroque anunció la realización de una importante reunión política que contará con la presencia de candidatos a Senador y Diputado Nacional, en el marco de la campaña rumbo a las próximas elecciones legislativas.
Bomberos Voluntarios de Larroque renovó su Comisión Directiva tras la Asamblea General Ordinaria
La Asociación de Bomberos Voluntarios llevó adelante su Asamblea General Ordinaria el pasado 3 de octubre de 2025, a las 19 horas, donde se trataron diversos puntos institucionales y se concretó la renovación total de la Comisión Directiva y el órgano de fiscalización por vencimiento de mandato.
La institución informó que durante el encuentro se abordaron los siguientes temas: Elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al presidente y los secretarios. Consideración de la memoria y balance correspondientes a los años 2023 y 2024.
Renovación de autoridades.
Nueva Comisión Directiva.
La Comisión entrante quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Roberto Carlos Sellanes
Vicepresidente: Luciano Schiavo
Secretario: Tulio Romani
Prosecretario: Macarena Fiorotto
Tesorero: Norma Diaz
Protesorero: Laura Tolosa
Revisor de cuentas 1: Lorena Torres
Revisor de cuentas 2: Brenda Micaela Giachello
Vocal titular 1: Soledad Fiorotto
Vocal titular 2: Marcelo Torcuato Molina
Vocal titular 3: Gloria Elena
Vocal suplente 1: Rosana Broin
Vocal suplente 2: Sonia Belén Giachello
Vocal suplente 3: Marisa Gisel Tolosa
Desde la nueva conducción expresaron un profundo agradecimiento a los integrantes salientes “por su compromiso y dedicación” y aseguraron que asumen esta etapa “con el mismo espíritu de servicio, responsabilidad y entrega hacia nuestros bomberos y la comunidad”.
La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Deportes, desarrolló con gran éxito la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel. La competencia se disputó en cuatro escenarios locales: Central Buffet, La Jaula Pádel, Los Pinos Pádel y Taquitos Pádel, este último elegido como sede para las finales.
El viernes 26 de septiembre, de 08:00 a 12:00, ANSES atenderá en el Honorable Concejo Deliberante. Los vecinos podrán realizar trámites y consultas sin costo y por orden de llegada.
Estudiantes de escuelas locales visitaron la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
En el marco de la propuesta educativa “Escuelas que Cuidan: Aprendiendo a Separar los Residuos”, instituciones educativas de la ciudad realizaron visitas guiadas a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
Larroque recibió fondos para microcréditos destinados a emprendedores de la economía social
El intendente de Larroque, Francisco Benedetti, participó este viernes 19 de septiembre en la ciudad de Concordia de la firma de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Economía Social.
La comunidad educativa de Larroque dio un paso clave este jueves: el Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres de la licitación para culminar la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 4, un proyecto largamente esperado que beneficiará a más de 160 estudiantes.
El Vicedirector del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Luciano Challio, señaló que las retenciones cero duraron apenas tres días y afirmó que esa medida, solo benefició a exportadores y grandes acopiadores. “El productor, como en otros gobiernos, la vio pasar”, resumió.
Presentaron un proyecto de ley para regular la aplicación de fitosanitarios con estándares ambientales
El diputado nacional Atilio Benedetti , junto a Maximiliano Ferraro (CC–ARI), presentó un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios en todo el territorio nacional.
El larroquense Gastón Benedetti sufrió una grave lesión y se pierde el resto del Torneo Clausura
Pésimas noticias para Estudiantes de La Plata y para Larroque. Gastón Benedetti, el futbolista surgido de la localidad entrerriana, sufrió un esguince grado 3 del ligamento colateral interno en su rodilla derecha y estará fuera de las canchas por al menos dos meses.
