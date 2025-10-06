Bomberos Voluntarios de Larroque renovó su Comisión Directiva tras la Asamblea General Ordinaria

La Asociación de Bomberos Voluntarios llevó adelante su Asamblea General Ordinaria el pasado 3 de octubre de 2025, a las 19 horas, donde se trataron diversos puntos institucionales y se concretó la renovación total de la Comisión Directiva y el órgano de fiscalización por vencimiento de mandato.

La institución informó que durante el encuentro se abordaron los siguientes temas: Elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al presidente y los secretarios. Consideración de la memoria y balance correspondientes a los años 2023 y 2024.

Renovación de autoridades.
Nueva Comisión Directiva.

La Comisión entrante quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Roberto Carlos Sellanes
Vicepresidente: Luciano Schiavo
Secretario: Tulio Romani
Prosecretario: Macarena Fiorotto
Tesorero: Norma Diaz
Protesorero: Laura Tolosa
Revisor de cuentas 1: Lorena Torres
Revisor de cuentas 2: Brenda Micaela Giachello
Vocal titular 1: Soledad Fiorotto
Vocal titular 2: Marcelo Torcuato Molina
Vocal titular 3: Gloria Elena
Vocal suplente 1: Rosana Broin
Vocal suplente 2: Sonia Belén Giachello
Vocal suplente 3: Marisa Gisel Tolosa

Desde la nueva conducción expresaron un profundo agradecimiento a los integrantes salientes “por su compromiso y dedicación” y aseguraron que asumen esta etapa “con el mismo espíritu de servicio, responsabilidad y entrega hacia nuestros bomberos y la comunidad”.

