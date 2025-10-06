Bomberos Voluntarios de Larroque renovó su Comisión Directiva tras la Asamblea General Ordinaria

La institución informó que durante el encuentro se abordaron los siguientes temas: Elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al presidente y los secretarios. Consideración de la memoria y balance correspondientes a los años 2023 y 2024.



Renovación de autoridades.

Nueva Comisión Directiva.



La Comisión entrante quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Roberto Carlos Sellanes

Vicepresidente: Luciano Schiavo

Secretario: Tulio Romani

Prosecretario: Macarena Fiorotto

Tesorero: Norma Diaz

Protesorero: Laura Tolosa

Revisor de cuentas 1: Lorena Torres

Revisor de cuentas 2: Brenda Micaela Giachello

Vocal titular 1: Soledad Fiorotto

Vocal titular 2: Marcelo Torcuato Molina

Vocal titular 3: Gloria Elena

Vocal suplente 1: Rosana Broin

Vocal suplente 2: Sonia Belén Giachello

Vocal suplente 3: Marisa Gisel Tolosa



Desde la nueva conducción expresaron un profundo agradecimiento a los integrantes salientes “por su compromiso y dedicación” y aseguraron que asumen esta etapa “con el mismo espíritu de servicio, responsabilidad y entrega hacia nuestros bomberos y la comunidad”.