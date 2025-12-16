El Espacio de Inclusión de la Municipalidad de Larroque invita a toda la comunidad a participar del fogón familiar “Una que sepamos todos”, en el marco del cierre anual de actividades.
Se presenta el libro “Cuentos Para el Siglo” en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi
La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Larroque anunció la presentación de una obra en la que autores larroquenses homenajean a María Esther de Miguel en el centenario de su nacimiento.LOCALES16/12/2025-
El encuentro se realizará este martes 16 de diciembre, a las 20:00, en la sede de la institución, y estará abierto a toda la comunidad, por lo que será una nueva oportunidad de rendir tributo a la célebre autora, en el marco del ciclo de actividades vinculadas al centenario de su natalicio.
En relación con el libro que se presentará esta noche, un colaborador de la Biblioteca destacó que la obra reúne textos de 20 autores, de edades y estilos muy diversos. “Hay escritores muy conocidos en el ámbito literario y otros que serán una verdadera revelación”, señaló, remarcando la amplitud y el carácter plural de la convocatoria.
El volumen incluye 28 cuentos, ya que algunos autores aportaron más de un relato. Según se explicó, el lector encontrará textos breves, anécdotas, recuerdos de infancia, cuentos formales y relatos de fantasía, con una amplia variedad temática y estilística, lo que vuelve difícil destacar uno por sobre otro.
Otro aspecto especialmente valorado es el diseño del libro. La ilustración de tapa es un dibujo a lápiz realizado por Manuel Londra, quien estará presente en la presentación para compartir detalles de su trabajo. En tanto, la edición y el montaje estuvieron a cargo de Jairo Fiorotto, cuya labor fue calificada como “excelente”.
Desde la Biblioteca también se remarcó que no hubo selección de textos, ya que se decidió incluir todos los relatos recibidos en la convocatoria. El costo de edición fue asumido íntegramente por la institución, sin subsidios externos. “Es un homenaje a María Esther que terminó convirtiéndose en un hermoso objeto de arte, gracias al aporte de los autores y de todos los colaboradores”, expresaron.
María Esther de Miguel nació en Larroque el 7 de octubre de 1920 y fue una de las escritoras entrerrianas de mayor proyección nacional. Novelista, cuentista y ensayista, desarrolló una extensa trayectoria literaria que la llevó a obtener importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Literatura.
Entre sus obras más destacadas se encuentran La amante del Restaurador, Las batallas secretas, Jaque a Paysandú y El general, el pintor y la dama.
